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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hemşirelere Klinik Rehber Hemşire Eğitimi

İHA

Hemşirelere Klinik Rehber Hemşire Eğitimi

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından, Akdeniz Üniversite Hastanesi, Kumluca Devlet Hastanesi ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan hemşirelerin katılımıyla online Klinik Rehber Hemşire Eğitimi gerçekleştirildi. Hemşirelik Fakültesi Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programı Koordinatörü Doç. Dr. İlkay Boz, Öğr. Gör. Dr. Yasemin Demir Avcı, Öğr. Gör. Duygu Altuntaş ve Öğr. Gör. Merve Gözde Sezgin tarafından organize edilen eğitim programı Hemşirelik öğrencilerine uygulama alanında rehberlik etmek, hemşirelere etkili klinik uygulama ve değerlendirmeye ilişkin nitelik kazandırmak amacıyla düzenlendi.

Deneyimlerini aktardılar
Programa katılan hemşirelere, klinikte rehber hemşirelik rollerine hazırlanmaları konusunda gerekli bilgiler aktarıldı. Öğrenciler için olumlu öğrenme ortamı hazırlama, kliniğine özgü öğrenme fırsatları oluşturma, öğrencinin güvenli uygulama yapmasını sağlama, öğrencinin düzeyine uygun öğrenme aktivitelerini planlama ve koordine etme, öğrenciye yeni beceri öğrenirken rehberlik yapabilme, yapıcı geri bildirim verme ve öğrenmeyi etkili bir şekilde değerlendirebilme konularında 2 günlük bilgilendirme yapıldı.

FakülteKlinik işbirliği
Klinik eğitimi kolaylaştıran ve kalitesini arttıran Klinik Rehber Hemşirelik Programının dünyada 30 yıldan uzun süredir benimsendiğini belirten Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programı Koordinatörü Doç. Dr. İlkay Boz, “Ülkemizde hemşirelik eğitimi veren fakülte ve yüksekokul kontenjanlarındaki artış ile hemşire akademisyen sayısındaki artışın aynı paralelde olmaması, hemşirelik öğrencilerin klinik uygulama kalitesini düşürmektedir. Bu sorunun çözümünde ve dolayısıyla fakülteklinik iş birliğini arttırmada, klinik rehber hemşirelik programları son yıllarda giderek artan oranda tercih edilmektedir. Akdeniz Üniversitesi olarak Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programını 2019 yılından beri yürütüyoruz. Bugüne kadar toplamda 122 hemşirenin katılımıyla dört eğitim gerçekleştirdik. Fakültenin 5. Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programını Haziran 2021’de gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” diye konuştu.

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