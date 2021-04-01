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AEDAŞ çalışanları “Farkındayız Yanındayız” diyerek otizmli gençlerle buluştu AEDAŞ genel müdürü ve çalışanları otizmli gençlerle kurabiye yaptı

İHA

AEDAŞ çalışanları “Farkındayız Yanındayız” diyerek otizmli gençlerle buluştu AEDAŞ genel müdürü ve çalışanları otizmli gençlerle kurabiye yaptı

AEDAŞ çalışanları otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla aşçılık eğitimi alan otistik öğrencilerle birlikte “Farkındayız Yanınızdayız” etkinliğinde bir araya geldi. AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, etkinlikte otizmli öğrencilerle birlikte kurabiye yaptı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), otistik bireylerin toplum içinde yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla otizm farkındalık ayına özel ‘Farkındayız Yanınızdayız’ etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında, AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu öncülüğünde AEDAŞ çalışanları, Bizim Otizm Köyü’nde bir araya geldi.

AEDAŞ’ın Bizim Otizm Köyü’nde gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında MEB Otistik Bireyler Kurs Merkezi’nde aşçılık eğitimi alan otistik öğrencilerle bir araya gelen Bahadır Müdüroğlu ve AEDAŞ çalışanları, keyifli sohbet eşliğinde kurabiye hazırladı. AEDAŞ’ın düzenlediği etkinlik ile hem otizm farkındalığı yaratıldı hem de kurs merkezinin genel temizlik ve mutfak ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi için katkı sağlandı. Etkinliğin sonunda, halk eğitim merkezi görevlileri AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu’na teşekkür plaketi verdi. Müdüroğlu, etkinlik kapsamında bir araya geldiği otizmli öğrencilere, yaptıkları kurabiyelerden ikram etti.

“Bizim Otizm Köyü öğrencileri ile birlikte olmaktan mutluluk duyduk”
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında “Akdeniz AEDAŞ olarak faaliyet gösterdiğimiz alanlarda öncü olmayı değil, sorumluluk açısından da bölgemizde öncü olmayı hedefliyoruz. Otizm konusunda farkındalığı arttırmak için gerçekleştirdiğimiz etkinlikte Bizim Otizm Köyü öğrencileri ile birlikte olmaktan mutluluk duyduk” dedi.

“Bizim Otizm Köyü’nde farkındalık çalışması yapıyoruz”
Etkinlikte yer alan Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mukaddes Birşen, “Bizim Otizm Köyü’nde farkındalık çalışması yapıyoruz. Yarın 2 Nisan Dünya Otizm Günü ile ilgilide bir farkındalık çalışmamız olacak. Burası kapalı bir köy okuluydu. 2 tane derslikten küçük bir öğretmenler odasından ibaretti ama İçişleri Bakanlığı, İl, ilçe Milli Eğitim, Kaymakamlık, Konyaaltı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi olarak da bizim katkılarımızla şuanda kurs merkezi ve yaşam merkezi olarak çocuklarımızla birlikte eğitim görüyorlar. Otizmli çocuklarla ilgili derneğimizle beraber protokol yaptık. Kapalı köy okulunu hayırseverler, veliler, dernek desteği ile şimdiki haline getirdik. Buradaki öğrenim gören çocuklarımıza, özel eğitim öğretmeni, beden eğitimi, el sanatları öğretmeni gibi 1 öğrenciye 2 öğretmen olacak şekilde eğitim veriyoruz” diye konuştu.


“Otizmli aileler ve çocukları için burası bir nefes oluyor”
Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mukaddes Birsen, “2019’da açıldığımızda 19 öğrenci vardı. Şuanda 42 öğrencimiz var. Bütün otizmli aileler ve çocukları için burası bir nefes oluyor. Çok ağır çocuklar 1 gün geliyor, orta ve hafif otizmli çocuklar ise haftanın 45 günü geliyor. İstasyon çalışması yapıyorlar öğretmenler, çocuklar sıkıldığı zaman başka derse geçiyorlar. Bu sene mutfak atölyemizle daha da güçlendirdik. Bahçemiz var, köpeğimiz var. Bugün atölye çalışmamız oldu. Mutfak atölyesi yapıldı, küçük bir sergimiz oldu” şeklinde konuştu.

“Bizim Otizm Köyü’nde neler yapılıyor”
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği çatısı altında hizmete açılan 'Bizim Otizm Köyü'nde otizmli gençler el sanatları, tarım, aşçılık, müzik ve beden eğitimi kurslarına katılabiliyor. Otistik Bireyler Kurs Merkezi özellikle zorunlu eğitimi tamamlayan 18 yaş üstü otistik gençlere eğitim imkanı sağlayarak onları topluma kazandırmayı amaçlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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