Banka çalışanın hesabını boşalttığı yalanıyla 40 bin lirasını dolandırdılar Kucağında çocuğuyla polislerle birlikte banka şubesine gelen kadın uzun süre şoku üzerinden atamadı Dolandırıldığını parayı havale ettikten sonra anladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Banka çalışanın hesabını boşalttığı yalanıyla 40 bin lirasını dolandırdılar Kucağında çocuğuyla polislerle birlikte banka şubesine gelen kadın uzun süre şoku üzerinden atamadı Dolandırıldığını parayı havale ettikten sonra anladı

İHA

Banka çalışanın hesabını boşalttığı yalanıyla 40 bin lirasını dolandırdılar Kucağında çocuğuyla polislerle birlikte banka şubesine gelen kadın uzun süre şoku üzerinden atamadı Dolandırıldığını parayı havale ettikten sonra anladı

Antalya'da telefon dolandırıcılarının oyununa gelen kadının 40 bin lirasından oldu. Dolandırıcılarının hesabına 40 bin lirayı havale ettikten sonra dolandırıldığını anlayan kadın ile birlikte bankaya giden Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada paranın İzmir ilinden çekildiğini belirledi.
Olay, Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi'nde yaşandı. İhbar üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hacer Akdemir isimli genç kadının telefon dolandırıcıları tarafından dolandırıldığını belirledi. Kucağında çocuğuyla birlikte asayiş ekiplerinin yanına gelen Hacer Akdemir, ev telefonundan arandığını belirterek, “Telefondaki kişiler bankadan bir çalışanın hesabımla ilgili işlem yaptığını, hesabımdan başka yere para aktardığını, benim gibi çok sayıda kişi olduğunu ,banka çalışanının yakalandığını ve jandarmada nezarette olduğunu söyledi. Bana bankaya giderek başsavcının katibi olduğunu belirttikleri Mehmet Aydın hesabına 40 bin lira para göndermemi, bu para ile olayı aydınlatacaklarını beni bu işten kurtaracaklarını anlattılar. Babamın hesabından da aynı şekilde para çekip hesaba aktarmamı istediler. Babamın evden çıkamayacağını bundan dolayı gönderemeyeceğimi söyledim. Banka şubesine gelerek verdikleri hesaba parayı gönderdim. Bir başka bankadan da para göndermemi isteyince dolandırıldığımdan şüphelenmeye başladım. Başka para göndermedim ve 112’yi aradım” dedi.
Kocasının Manavgat’ta iş bulamadığı için İstanbul’a gidip orada çalıştığını, evde yaşlı babasına baktığını söyleyen genç kadın, kucağında çocuğuyla birlikte ifadesi alınmak ve şikayetçi olması için emniyete götürüldü.
Diğer taraftan banka şubesinde yapılan incelemede, genç kadının yatırdığı 40 bin TL’nin İzmir’den çekildiği belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sökülen ağaçlar deplase edilerek eski yerlerine dikiliyor
YEREL HABERLER Sökülen ağaçlar deplase edilerek eski yerlerine ...
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler (2)
YEREL HABERLER Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak ...
OSB Başkanı Bahar: " Bayrak as takımına sahip çık"
YEREL HABERLER OSB Başkanı Bahar: " Bayrak as takımına sahip çık"
AEDAŞ çalışanları “Farkındayız Yanındayız” diyerek otizmli gençlerle buluştu AEDAŞ genel müdürü ve çalışanları otizmli gençlerle kurabiye yaptı
YEREL HABERLER AEDAŞ çalışanları “Farkındayız Yanındayız” diyerek ...
´24 saat kamera ile izlenmektedir' yazılı tabela bulunan alandan kum çalındı
YEREL HABERLER ´24 saat kamera ile izlenmektedir' yazılı tabela ...
Alanya'da alt geçitlerde yazlık temizlik
YEREL HABERLER Alanya'da alt geçitlerde yazlık temizlik
Hemşirelere Klinik Rehber Hemşire Eğitimi
YEREL HABERLER Hemşirelere Klinik Rehber Hemşire Eğitimi
Büro Memur Sen Başkanı Yazgan, Antalya Şubesinin Genel Kuruluna katıldı
YEREL HABERLER Büro Memur Sen Başkanı Yazgan, Antalya Şubesinin ...
Alanya'da 893 adet kaçak parfüm ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya'da 893 adet kaçak parfüm ele geçirildi
Jandarmadan kaçarken dar yolda sıkışıp kaldılar Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen araç sürücüsüne 13 bin 818 TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçarken dar yolda sıkışıp ...
Deniz Temiz Antalya Şubesi Başkanlığına İzzet Ünlü seçildi
YEREL HABERLER Deniz Temiz Antalya Şubesi Başkanlığına İzzet Ünlü ...
Bin 100 yıllık tescilli kestane ağacı tarihe tanıklık ediyor Hüzünlü hikayesiyle ilgi çekiyor
YEREL HABERLER Bin 100 yıllık tescilli kestane ağacı tarihe tanıklık ...
Hacı Yaşar Sezer Kur’an Kursu temeli atıldı
YEREL HABERLER Hacı Yaşar Sezer Kur’an Kursu temeli atıldı
Hayata bağladığı hastaları, Tuncer hocayı mezarı başında andı
YEREL HABERLER Hayata bağladığı hastaları, Tuncer hocayı mezarı ...
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler
YEREL HABERLER Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak ...
Kemer'de dereler ıslah ediliyor
YEREL HABERLER Kemer'de dereler ıslah ediliyor
Antalya’nın belleği ‘Kent Araştırmaları Merkezi’nde toplanacak Kentin yerel arşivi ve kültürel mirası halkla buluşacak
YEREL HABERLER Antalya’nın belleği ‘Kent Araştırmaları Merkezi’nde ...
Antalya’nın ilk sosyal girişimcilik programı başlıyor
YEREL HABERLER Antalya’nın ilk sosyal girişimcilik programı başlıyor
(Özel) Dünya genelinde artan vakalar Nisan ayında açılması planlanan turizm sezonunu Haziran’a sarkıttı Antalya'nın turizmde öncelikli hedefi yakın coğrafyadaki 900 milyon insan olacak Pandemi sonrasında Antalya, dünya genelinde 1 numaralı destinasyon olacak Kaan Kavaloğlu: "Otellerimiz sertifikasyon programından dolayı neredeyse bir laboratuvar haline geldi" "2019 turizm rakamlarına da 2023 öncesinde ulaşılamayacak"
YEREL HABERLER (Özel) Dünya genelinde artan vakalar Nisan ayında ...
Akdeniz'in kılavuz fenerinde bahar görüntüleri
YEREL HABERLER Akdeniz'in kılavuz fenerinde bahar görüntüleri
Bayrak kampanyasının startını Başkan Yılmaz verdi
YEREL HABERLER Bayrak kampanyasının startını Başkan Yılmaz verdi
Covid geçiren erkek 'yanık lastik', kadın 'çürümüş soğan' kokusu alıyor
YEREL HABERLER Covid geçiren erkek 'yanık lastik', kadın 'çürümüş ...
Rektör Özkan ödüllü konservatuvar öğrencilerini ağırladı
YEREL HABERLER Rektör Özkan ödüllü konservatuvar öğrencilerini ...
Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları, Boğaçayı’nı mesken tuttu
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları, Boğaçayı’nı ...