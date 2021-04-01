Serik'te dolu yağışı etkili oldu



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaklaşık 20 dakika dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle golf ve futbol sahaları beyaza bürünürken, dolunun herhangi bir zarara yol açmadığı belirtildi.

Serik'e bağlı Belek ve Kadriye mahallelerinde saat 13.30 sıralarında dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren yağış nedeniyle bölgedeki otellerin golf ve futbol sahaları beyaza bürüdü. Yerde dolu birikintileri oluştu. Yağış bölgede herhangi bir zarara yol açmadı. Yağışa golf sahasında yakalananlar ise bir süre ara vermek zorunda kaldı.

Kadriye Mahallesi Muhtarı Süleyman Çalışkan, "Saat 13.30 sıralarında hava bir anda karardı. Ardından dolu yağmaya başladı. Oteller ve golf sahaları ile futbol sahaları bölgesinde dolu biraz fazla yağdı. Yaklaşık 20 dakika süren yağış, bölgemize herhangi bir zarar vermedi" dedi.

Öte yandan Çandır, Karıncalı ve Çanakçı mahallelerinde de hafif dolu yağışı etkili oldu. Bölgedeki cam ve plastik seraların etrafını dolu taneleri kapladı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-04-01 15:28:51



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