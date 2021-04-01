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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı Meclisi’nde ‘faaliyet raporu’ onaylandı

İHA

Konyaaltı Meclisi’nde ‘faaliyet raporu’ onaylandı

Konyaaltı Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu, Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda yapılan oylamayla kabul edildi.

Konyaaltı Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyet raporunun oylandığı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen başkanlık yaptı. 2020 faaliyet raporunun oylandığı madde de ise Başkan Esen CHP grubunun bulunduğu sıraya geçerek, 2020 yılı faaliyet raporu hakkında meclisi bilgilendirdi. Pandemiye rağmen önemli çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Esen, özellikle kırsala büyük yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Yayla yollarının asfaltlanması, 600 hektar mera alanın tohum ve gübrelenmesi, 20 bin hayvanın aşılaması gibi pek çok konuda çalışmalar yaptıklarını belirten Esen, kent merkezinde de özellikle yeşil alanlarının miktarını artırmaya dönük projeler yaptıklarını kaydetti.

“Oy çokluğuyla kabul edildi”
AK Parti, MHP ve İYİ Parti gruplarından söz alan konuşmacılar ise faaliyet raporu ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada 2020 faaliyet raporu, Konyaaltı Belediye Meclisi’nde AK Parti’nin ret oyuna karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

“Kadın hakları ve kadına şiddetin önlenmesi komisyonu kuruldu”
Mecliste komisyon üyelerinin de seçimi yapıldı. Yapılan seçimlerde Şevket Korkut 1. Başkan Vekili olurken, Ali Polat 2. Başkan Vekili seçildi. Divan Katibi ise İlter Aydın ve Hasan Akkoyun oldu. Büşra Özdemir, Demet Gündüz ve Meryem Gökay Balkıç encümen üyeliğine, Şevket Korkut, Hasan Kiraz, Bora Fidangül, Mustafa Çolak ve Ayla Duygulu imar komisyonuna, Özgür Erdoğan Hasan Hüseyin Ataşoğlu, Özlem Şahin, Mustafa Taşbaş ve Mahmut Ahı plan ve bütçe komisyonuna seçildi. Öte yandan mecliste eski komisyonlara ek olarak Kadın Hakları ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Komisyonu kuruldu.

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