Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler (4)



İKİ SALDIRGAN DA GÖZALTINDA

Antalya'da darbedilen ve araca bindirilmek için saçından sürüklenen kadını görünce otobüsü durdurarak olaya müdahale eden otobüs şoförü Barış Aytar'ı bıçakla tehdit eden iki saldırgan gözaltına alındı. Şüpheliler E.G. ve V.G., suçta kullandıkları kesici aletlerle birlikte polis tarafından yakalandı. 2 şüphelinin, birçok suçtan haklarında kayıtları bulunduğu belirlendi. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-04-01 23:28:13



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