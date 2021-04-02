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Beyza´yı dövüp, imam nikahlı eşini arayarak, 'Nasıl olmuş aşkım' diye sormuş

DHA

Beyza´yı dövüp, imam nikahlı eşini arayarak, 'Nasıl olmuş aşkım' diye sormuş


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, ayrıldığı sevgilisinin otomobilde dövdüğü Beyza Yurttaş (24), yaşadığı dehşeti anlattı. Yurttaş, "Defalarca vurdu. Her tarafım kan olduktan sonra imam nikahlı eşini aradı, 'Nasıl olmuş aşkım' dedi. 'İyi yapmışsın aşkım biraz da benim için vurur musun' dedi. Görüntülü konuşurken defalarca onun için de vurdu. Kadın, 'Aferin aşkım, teşekkür ederim ellerine sağlık' dedi. Daha sonra benim arkadaşımı aradı. 'Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin' demiş. Baygın bir haldeymişim" dedi.
Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde oturan Beyza Yurttaş, 3 gün önce eski sevgilisi B.Y. tarafından Avsallar Mahallesi'nden otomobille alınarak, dövüldü. Bayılana kadar dövülen Yurttaş, daha sonra B.Y tarafından evinin önüne bırakıldı. Bir elektrikçinin baygın halde bulduğu Yurttaş, daha sonra jandarmaya giderek B.Y.'den şikayetçi oldu. Jandarma olayın ardından B.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda ifade veren B.Y. işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YENİDEN GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI
Sosyal medyada dün hızla yayılan fotoğraf ve yayımlanan haberlerin ardından harekete geçen savcılık karara itiraz etti ve B.Y. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Konaklı Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. B.Y. evine girmeye çalıştığı esnada jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Dün akşam adliyeye sevk edilen B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YAŞADIKLARINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI
Beyza Yurttaş, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde DHA'ya anlattı. Olay günü kaçmak için şehir dışına gitmeyi planladığını söyleyen Yurttaş, B.Y. ile geçen kasım ayında tanıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Tanışma aşamasındaydık, konuşuyorduk. Sosyal medyadan birisi bana 'Evli' dedi. 'Ben evli değilim' dedi, e-devletine girdim baktım, evli değilmiş. Evli olduğunu öğrendim ve bundan iki hafta önce ayrıldım. Şanlıurfa'ya gittim, uzaklaştım. Geri geldiğimde erkek kardeşi aradı, beni ölümle tehdit ettiler. Karakola gittim şikayetçi oldum, tam karakoldan çıkarken eşi bana saldırdı. Ondan da şikayetçi oldum. Sonra buradan kaçmak istedim çünkü 'Ben seni burada yaşatmayacağım. Konaklı'da yürümeyeceksin' dediler. Küfürler ederek ölüm tehditleri savurdular. Ben de kaçacaktım, her yerde beni aramış. Gülşen diye bir kız beni aradı, 'Abla gitmeden son bir kez göreyim' dedi. Ben de ona konum attım, bir baktım araba yaklaştı o an öleceğimi hissettim. Arabaya aldı, ön koltuğa oturttu, arabayı kilitledi, sürmeye başladı. Arabadan atlayacaktım, atlayamadım. Defalarca vurdu. Her tarafım kan olduktan sonra imam nikahlı eşini aradı, 'Nasıl olmuş aşkım' dedi. 'İyi yapmışsın aşkım biraz da benim için vurur musun' dedi. Görüntülü konuşurken defalarca onun için de vurdu. Kadın, 'Aferin aşkım, teşekkür ederim ellerine sağlık' dedi. Daha sonra benim arkadaşımı aradı. 'Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin' demiş. Baygın bir haldeymişim. Sonra evimin önüne atmışlar. Bir elektrikçi bulmuş beni. Jandarma gelmiş. O an kanlar içerisindeyken bilincim yokken öleceğimi hissettim. Orada gerçekten ölebilirdim. Dışarıda bana tekrar saldırmayacağının garantisi yok. Daha önce de birçok kez darbetmişti ama bu kadar şiddetli dövmemişti. Önceden 5-6 defa vurmuştu."
'ÇOK KORKUYORUM ÇÜNKÜ ÇOK GÜÇLÜ'
Daha önceden de şiddet görmesine rağmen korktuğu için ayrılamadığını dile getiren Yurttaş, "Çok korkuyorum çünkü çok güçlü. Sürekli sağ eliyle vuruyor ve aşırı güce sahip. 15 sene namus cinayetinden cezaevinde yatmış birisi. Beni öldüremez mi, öldürür ki öldürecek" diye konuştu.
'ÖLMEK İSTEMİYORUM'
Kendisinden ayrılmak istediği için B.Y.'nin şiddet uyguladığını aktaran Yurttaş, şunları söyledi:
"Ben kaçacaktım, Karadeniz'e gidecektim. Akşam olmasını bekledim. Ama araba yaklaştığında öleceğimi hissetmiştim. Arada durdu, dövdü. Telefonumu atmışlar, nereye attılar bilmiyorum. Beni öldü diye bırakmışlar. Arkadaki kız 'Ağabey yapma' dedi. 'Sus' dedi, küfretti. Ona da elini kaldırdı. 'Tamam ağabey haklısın' dedi ve kız hiçbir şey yapamadı. Şu anda o kız da konuşmuyor. 'Ben bir şey görmedim. O dövmedi, biz öyle aldık onu' diyor. Arabaya beni öyle aldıklarını söylüyorlar. Öyle alan bir insan beni hastaneye neden götürmedi. Baygın bir halde atıyorlar ve beni hastaneye götürmüyorlar. Madem yardım ettiniz beni evime kadar çıkarabilirdiniz. Yalan söylüyorlar. Kendisi yaptı. En azından hastaneye götürebilirlerdi. Öyle bulduğunuz bir kadını kim olsa hastaneye götürürdü. En azından evine çıkarırdı, yatağına yatırırdı. Ama beni baygın bir haldeyken başkası buluyor. Ben ölmek istemiyorum. Yalvarıyorum. Ben gerçekten ölmek istemiyorum. Ben diğerleri gibi olmak istemiyorum. Kesin bana yine bir şey yapacak. Başkaları gibi ölmek istemiyorum."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2021-04-02 11:19:01

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