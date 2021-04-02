Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil

DHA

Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜSTEN uzak, sıfır temaslı tatil için lüks villalara tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Antalya'nın Kaş ilçesindeki binlerce villanın rezervasyonları yüzde 70 oranında dolarken, ilgi ise geçen yıla oranla yüzde 40 arttı. Lüks villalarda haftalık tatilin ücreti ise 10 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor.
Turizmin başkenti Antalya'nın en batı ilçesi, 60 bin nüfuslu Kaş'ın turistik mahallesi Kalkan, son yıllarda izole ve doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Otantik yapısı, temiz ve nemsiz havası, pırıl pırıl denizi, eşsiz güzellikte koylarıyla yerli ve yabancı tatilcilerin gözdesi olan Kalkan, Türkiye'nin alternatif turizm merkezlerinden biri olarak dikkati çekiyor.
HAFTALIĞI 50 BİN TL
Kalkan'da, onlarca butik otelin yanı sıra, yaklaşık 5 bin villa bulunuyor. Dört mevsim turizm yapılan Kalkan'ın 3 bin 614 olan nüfusu, yüksek turizm sezonunda 20 bine ulaşıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların sosyal izolasyona dikkat edilmesi yönündeki uyarılarını dikkate alan ve tatil sezonunu da evde geçirmek istemeyenler, geçen yıl otellerden çok Kalkan bölgesindeki villaları tercih etti. Koronavirüs öncesinde daha çok muhafazakar tatilcilere hizmet veren villalar ise kapalı havuzlu, jakuzili, deniz manzaralı, orman manzaralı şeklinde kategorilendiriliyor. Villalar genelde haftalık ya da aylık kiralanıyor. Aynı villayı birbirini tanıyan 2-3 aile tercih edebiliyor. Villaların haftalık fiyatları ise 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyor.
YÜZDE 70 DOLULUK
Kalkan bölgesinde 550 villaya kiralama hizmeti veren şirket yöneticisi Hüseyin Gencer, insanların tatil anlayışının koronavirüs nedeniyle değiştiğini ve daha izole yaşamak istediklerini söyledi. Geçen yıla göre rezervasyonlarda ciddi hareketlilik yaşadıklarını ifade eden Gencer, "Geçen yıla göre bu yıl rezervasyon doluluk oranlarımız yüzde 70'e ulaştı. Sadece yurt dışı pazarıyla ilgili endişemiz var. Bölgeye gelen İngiliz ve Rus turistlerin mutasyon ve koronavirüs durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.
Gelen tatilcilerin geceleme sürelerinin de uzadığını aktaran Gencer, villaların lükslük derecesine göre gecelik fiyatlarının değiştiğini söyledi. Villalarda her türlü konforun düşünüldüğünü de söyleyen Gencer, "Pandemi nedeniyle telefonlarımız daha sık çalmaya başladı. Kiralamaya gelen misafirler bundan sonra villa tercih edeceğini söylüyor. Arayanlar temizliği ve ilaçlama hizmetini soruyor. Bahçede vakit geçirecekleri için bahçeyi ve bahçe bakımını soruyor. Gelen her misafirimizin HES kodları ve kimlik kontrolleri yapılıyor" diye konuştu.
YAZIN YÜZDE 100 DOLACAK
Kaş Belediye Başkanı AK Partili Mutlu Ulutaş, ilçenin bu denli tercih edilmesinden memnun olduğunu söyledi. Turizmin ekonomiye katkısından söz eden Başkan Ulutaş, "İnsanlar kitlesel turizmden kaçmaya başladı. Villa konsepti burada yerleşti. Pandemiyle birlikte talep arttı. Sadece yaz dönemi için değil. Kışın dahi yüzde 50 doluluk var. Gittikçe de artıyor. Yazın yüzde 100 dolu olacağını tahmin ediyorum. Pandemi bitince de bu konseptin devam etmesini dilerim" dedi.
ESNAF DURUMDAN MEMNUN
Kaş ve kırsal mahallelerindeki bu yoğunluk ilçe esnafını da memnun etti. İlçede uzun süredir restoran işleten Tutku Demir, "Farklı yerlerden turistin gelmesi bizim için avantaj. Butik hizmet sunuyoruz. Oteller yeterince dolu ve yetişemiyor. Kaş'ın kalkınması için olumlu karşılıyorum" diye konuştu. Bir diğer restoran işletmecisi Alparslan Akbayrak, "Bir haftalığına dahi gelseler sürekli dışarıda yiyip içtikleri için ilçe ekonomisinde hareketlilik oluyor. Memnunuz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-04-02 11:23:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyza´yı dövüp, imam nikahlı eşini arayarak, 'Nasıl olmuş aşkım' diye sormuş
YEREL HABERLER Beyza´yı dövüp, imam nikahlı eşini arayarak, 'Nasıl ...
Antalyaspor'un deplasman fobisi
YEREL HABERLER Antalyaspor'un deplasman fobisi
Toprak yüklü kamyon yoldan çıkıp devrildi
YEREL HABERLER Toprak yüklü kamyon yoldan çıkıp devrildi
Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor ...
Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor ...
ATB Mart ayı hal endeksini açıkladı Domates, sebze ve meyve miktarında üretim düştü fiyat arttı
YEREL HABERLER ATB Mart ayı hal endeksini açıkladı Domates, sebze ve ...
Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın
YEREL HABERLER Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın
Sevgilisi tarafından darp edilen Beyza: “Başkaları gibi ölmek istemiyorum” "Ben diğerleri gibi olmak istemiyorum. Kesin bana yine bir şey yapacak. Başkaları gibi ölmek istemiyorum”
YEREL HABERLER Sevgilisi tarafından darp edilen Beyza: “Başkaları ...
Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan’a piyano resitali
YEREL HABERLER Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan’a piyano resitali
Ormanlık alanda 116 kök kenevir bitkisi ile yakalandı
YEREL HABERLER Ormanlık alanda 116 kök kenevir bitkisi ile yakalandı
Eski sevgilisinin darbettiği Beyza: Ölmek istemiyorum (2)
YEREL HABERLER Eski sevgilisinin darbettiği Beyza: Ölmek istemiyorum ...
Alanya'da genç kadını darp eden eski sevgili tutuklandı Başsavcılığın adli kontrol kararına itirazı kabul edildi, yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Sosyal medya hesabından 'ölmek istemiyorum' paylaşımıyla yardım istemişti
YEREL HABERLER Alanya'da genç kadını darp eden eski sevgili ...
Halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler ...
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler (4)
YEREL HABERLER Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak ...
ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde 9 açılış
YEREL HABERLER ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde 9 açılış
Yanan evde bayılan kadını, komşuları kapıyı kırarak kurtardı
YEREL HABERLER Yanan evde bayılan kadını, komşuları kapıyı kırarak ...
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
YEREL HABERLER Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda ...
Haciz işlemi başlatan bankaya, ayran ve yumurtayı böyle attı
YEREL HABERLER Haciz işlemi başlatan bankaya, ayran ve yumurtayı ...
Kepez’den yatırımcı bütçe
YEREL HABERLER Kepez’den yatırımcı bütçe
Köpeğe cinsel saldırıda bulundu; 'Sarhoştum, hatırlamıyorum' dedi
YEREL HABERLER Köpeğe cinsel saldırıda bulundu; 'Sarhoştum, ...
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler (3)
YEREL HABERLER Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak ...
Beğişliler ve Tatköylüler Kültür ve Dayanışma Derneği seçimini yaptı
YEREL HABERLER Beğişliler ve Tatköylüler Kültür ve Dayanışma Derneği ...
Konyaaltı Meclisi’nde ‘faaliyet raporu’ onaylandı
YEREL HABERLER Konyaaltı Meclisi’nde ‘faaliyet raporu’ onaylandı
Kaymakam Çimşit, kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Çimşit, kan bağışında bulundu