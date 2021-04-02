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ATSO 2021 Yılı “KÖK” ödülleri açıklandı

İHA

ATSO 2021 Yılı “KÖK” ödülleri açıklandı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ATSO’nun bu yıl ikincisini vereceği “Kente Önem Katanlar” Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. KÖK Ödülleri’ni her yıl eğitim alanında yapılan bir yatırımla taçlandırdıklarını vurgulayan Davut Çetin, 2021 yılı KÖK Ödülü sahipleri adına Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bir uçak hangarı yaptırıldığını bildirdi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin, “Antalya’nın kalkınması ve bilinirliğinin artmasının yanı sıra, ekonomi, bilim, teknoloji, kültür gibi tüm alanlarda üretilen projeleriyle fark oluşturan üyelerimizin, kişi ve kurumların çalışmalarını teşvik etmek, başarıyı ödüllendirerek cesaretlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla geçtiğimiz yıl gelişim ve gelecek odaklı bir vizyonla Kente Önem Katanlar adıyla yapılandırdığımız ATSO ‘KÖK Ödülleri’nin 2021 yılı çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

“Erol Erkan’ın ismi yaşatılacak”
Yaptırdıkları hangara, merhum yönetim kurulu üyesi Erol Erkan'ın adının verileceğini duyuran ATSO Başkanı Davut Çetin, "Sosyal sorumluluk alanı olarak belirlemiş olduğumuz ‘eğitim’e dönük olarak, 2021 yılı için ödül sahipleri adına Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bir hangar yaptırdık. Ayrıca hangara bu yıl kaybettiğimiz merhum Yönetim Kurulu Üyemiz Erol Erkan’ın adının verilmesini kararlaştırdık. Kent Ödülleri başvuruları alanında uzman seçici kurullar tarafından titizlikle değerlendirilerek dereceye girenler belirlendi. Toplam 7 ana kategoriden oluşan KÖK Ödülleri 2021’in Kent ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler dışındaki kategorilerindeki ödül sahipleri de Odamız kayıtları esas alınarak oluşturuldu" diye konuştu.

“KÖK ödüllerine yoğun başvuru”
KÖK Ödüllerinin yoğun başvuru talebi gördüğünü belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Bilim, Eğitim, KültürSanat, Spor, Çevre, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Antalya Araştırması ve Basın olmak üzere 10 alt başlığı içeren “Kent Ödülleri” kategorisinde 95 başvuru olduğunu kaydetti. Çetin, " . Seçici kurullarımız son derece nitelikli başvurular arasından seçim yapmakta zorlandıklarını ifade ettiler. Öte yandan “Döviz Kazandırıcı Hizmetler” ana kategorisinde yer alan Seyahat Acenteleri, Konaklama Tesisleri, Hizmet İhracatı, İhracatGenel, Tarım İhracatı kategorilerinde de toplam 40 başvuru alındı.Gelinen noktada, Odamızın 139.kuruluş yıldönümü olan 3 Nisan 2021 tarihinde, tüm ödül sahipleriyle birlikte yapmayı planladığımız törenimizi pandemi koşulları dolayısıyla ne yazık ki bu yıl da yapamayacağız. Tüm ödül kazananları tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

TSO ‘KÖK Ödülleri 2021’ ödül sahipleri”
“Kent Ödülleri Kategorisi”
İnovasyon: Öğretim Görevlisi Ahmet Korkmaz “Virüs ve Bakteri Eliminatör Cihazı” adlı çalışmasıyla, Dijital dönüşüm: Evet Araştırma Geliştirme Mühendislik Yazılım Sistemleri Med.Dan. Vet. Hizm.Tur, San. Ve Tic, A.Ş., “Sokak Hayvanları Yönetiminde Dijital Dönüşüm” adlı çalışmasıyla, Bilim: Rım Khazhın “EyeCheckup” adlı çalışmasıyla Eğitim: NerimanErol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi “Gençlik Ağı” adlı çalışmasıyla, Çevre: AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. “Atık Biyokütleden Elektrik Enerjisi Elde Edilmesi” adlı çalışmasıyla, KültürSanat: Alican Abacı Alican Abacı'nın Ödüllü Belgeselleri "The Edge of the Cliff" ve "Only One World Left" adlı çalışmasıyla, Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi “Gönüller Birleşiyor” adlı çalışmasıyla, Antalya Araştırması: Mahmut Demir “Türkiye Selçuklu Emiri Celaleddin Karatay ve Antalya Daru'sSulehası” adlı çalışmasıyla, Spor: Azra Akıncı Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla, Basın: Ceren Deniz “Suya Hasret” adlı çalışmasıyla ödül aldılar.

“Döviz kazandırıcı hizmetler kategorisi”
Seyahat acenteleri döviz geliri: Anexservices Turizm Organizasyon Taşımacılık TİC, A.Ş Anex Tour Antalya Pegas Otelcilik Tur. İnş. Taş, ve Tic. Ltd, Şti. MP Turkey Turizm A.Ş., Antalya Şubesi Meetıng Poınt Konaklama tesisleri döviz geliri Fıne otel turizm işletmecilik A.Ş Rıxos Özaltın Otel İşletmeleri A.Ş., Gloria Serenıty Resort Cömertoğlu Otelcilik ve Ticaret A.Ş. Delphin Imperıal Hotel

İhracat genel döviz geliri: AGT Dış Ticaret A.Ş., Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş, Eti elektrometalurji A.Ş
Tarım ihracatı döviz geliri: Koç zirai ürünler ve ticaret a.ş, Sinerji Lojistik Gıda Tarım Tur. Teks. İnş, Taşm. Dan, İth, İhr. Tic ve San. Ltd. Şti, Beyazkule Tarım Ürünleri Gıda Amb. İnş. Otom.San. ve Tic. A.ş
Hizmet ihracatı döviz geliri: TDT Havacılık Bakım ve Ticaret A.Ş.

Türkiye’nin ilk ve ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Antalya firmaları kategorisi
İlk 500: AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Adopen plastik ve inşaat sanayi A.Ş., Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Tic. A.Ş., Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş., ETİ Elektrometlurji A.Ş.

İkinci 500: Ekiciler süt gıda tarım hayvancılık san. Ve tic. A.Ş., CW Enerji Mühendislik Tic. Ve San. A.Ş.,

Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasına giren Antalya Firmaları Kategorisi: Form mimarlık mühendislik hizmetleri san. Ve tic. Ltd. Şti., Desırd Tasarım ARGE uygulama elektrik destek ith. İhr. San. Ve tic. Ltd. Şti., CW Enerji Mühendislik ticaret ve sanayi A.Ş, UNİBA tarım sanayi ve ticaret A.Ş., Artin bilişim teknolojileri ve yazılım hizmetleri tic. Ltd. Şti.

Ticari bilanço karı büyüklüğüne göre merkez ve temsilciliklerde dereceye giren oda üyeleri kategorisi
Gerçek kişi: Ali Özkan Özkan Tuhafiye, Şakir TurgutŞekerci Sıtkı, Özgür Yazıcı Özgür Yazıcı Zirai İlaç Ticareti

Tüzel kişi: ATG Yönetim Danışmanlığı org. Turz. İnş. Taşım. San. Ve tic. A.Ş., Fraport TAV Antalya terminal işletmeciliği A.Ş., Güneş Ekspres Havacılık A.Ş.

Temsilcilikler gerçek kişi birincileri: Akseki: Mehmet Çetintaş Çetintaş Ticarethanesi, Elmalı: Mehmet Ali Doğan, Gazipaşa: Kerim Şanlı, Kemer: Ahmet Altıntaş, Korkuteli: İbrahim YavaşIşıl İnşaat, Serik: Mustafa Topaktaş Topaktaşlar Hurda

Temsilcilikler Tüzel Kişi Birincileri: Akseki: Ömer Duruk Tesisleri Petrol Ür. Oto. Yed. Par. Gıda Tur.Tic. ve San. Ltd. Şti., Elmalı: SS Elmalı ve çevresi tarımsal kalkınma kooperatifi, Gazipaşa: Cemal Şenol Gıda ve Temizlik Malz. İnş. Pet. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. Kemer: Deneyim turizm yatırım ve işletmecilik A.Ş., Korkuteli: Korkutelim yemgıda sanayi ve ticaret A.Ş., Serik: Nunhems tohumuculuk A.Ş.

Faal en eski 3 gerçek ve 3 tüzel kişi oda üyeleri (daha önce ödül almamış olan)
Yusuf Çerçel, Yılmaz Turgan,İlhan Bileydi, Tema tesisat malzemeleri ticaret kolektif şirketi Abdullah Çokbenli ve Ortakları, PersanPeri Plastik sanayi adi komandit şirketi Rahmi Tugay ve Ortaklarıdır, Gök Tarım ürünleri çiçekçilik gıda taşımacılık turizm içecek ith. İhr. San. Ve tic. A.Ş.
Yıl ve üzeri görev yapan oda meclisi üyeleri: Kenan Karakullukçu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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