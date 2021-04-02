Manavgat, otizm farkındalığı için maviye büründü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat, otizm farkındalığı için maviye büründü

İHA

Manavgat, otizm farkındalığı için maviye büründü

Manavgat’ta 2 Nisan Dünya Otizm Günü’ne farkındalık oluşturmak amacı ile kentin dört bir yanında mavi ışıklar yakıldı. Etkinlik kapsamında, belediye ekipleri mavi tonlu kıyafetler giyerken gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı.

Manavgat’ta 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, renkli etkinliklere sahne oldu. Manavgat Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “otizme mavi ışık yak ” farkındalık etkinlikleri kapsamında otizmli bireylerin sıkıntılarına dikkat çekildi. Manavgat Belediyesi organizasyonu ile 1 Nisan gecesi kentin dört bir yanında mavi ışıklar yakılırken, belediye personeli mavi ağırlıkta renkler giyerek işyerlerine geldi. Bilbordlarla desteklenen “Otizme Mavi Işık Yak” etkinlikleri Atatürk Kültür Merkezi önünde gökyüzüne mavi balonlar uçurulmasıyla devam etti.

“Başkan Sözen’de katıldı”
Balon uçurma etkinliğine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye başkan yardımcıları, kentteki otizmli bireyler, aileleri ve Manavgat Yürüme ve Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri katıldı. Katılımcılar, mavi balonları gökyüzüne bırakırken alkışlarla destek verdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, etkinlik sonrası içinde otizmli çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak hediyelerin bulunduğu çantalardan dağıttı Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Saffet Nergis, birim çalışanları gün içinde Gevher Nesibe Özel Eğitim Okulu, Özel Esma Rehabilitasyon Merkezi, Özel Manavgat Rehabilitasyon Merkezi, Özel Özlem Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan çocuklara hediyeler dağıttı.

“Manavgat’ta 175 otizmli var”
Otizme Mavi Işık Yak farkındalık etkinlikleri, Manavgat Belediyesi’nin Nisan Ayı belediye meclis toplantısında da devam etti. Side Ek Hizmet Binası’nda yapılan toplantıda tüm meclis üyelerine mavi maske ve “Otizme Mavi Işık Yak” yaka rozetlerinden dağıtıldı. Meclis Toplantısında konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Otizm, hayat boyu devam eden ve beyni etkileyen bir gelişimsel bir farklılıktır. Bu bireylerin eğitimlerinde mavi ve yeşil gibi soğuk renkler kullanıldığı için “otizme mavi ışık yak” gibi bir sloganla farkındalık çalışmaları yürütülmekte. Belediyece ekiplerimizin yaptığı envanter çalışmasında Manavgat’ımızda 175 Otizmli birey olduğunu tespit ettik.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz otizmli bireylerin sorunları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yaptı. Tüm Manavgat’ta Bilbordlar asıldı, bazı noktalarda Cumhuriyet Meydanı, belediye binası gibi noktalarda ışıklar maviye döndürüldü. Bu sabah da otizmli çocuklarımızla balon uçurma etkinliğine katıldık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

6 bin kanalizasyon kapağı yol seviyesine getiriliyor
YEREL HABERLER 6 bin kanalizasyon kapağı yol seviyesine getiriliyor
Yürek burkan tesadüf
YEREL HABERLER Yürek burkan tesadüf
Ekolojik Kreş’ten Otizm Farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Ekolojik Kreş’ten Otizm Farkındalık etkinliği
Şifa kaynağı zencefil Muratpaşa’da üretiliyor
YEREL HABERLER Şifa kaynağı zencefil Muratpaşa’da üretiliyor
Merrell Alanya Ultra Trail, 24 ülkeden 544 sporcuyla yarın başlıyor
YEREL HABERLER Merrell Alanya Ultra Trail, 24 ülkeden 544 sporcuyla ...
9 yıldır temiz suya hasret Kılıcan Ailesi’nin su sevinci
YEREL HABERLER 9 yıldır temiz suya hasret Kılıcan Ailesi’nin su ...
Saç boyasında ‘Altın Çağ’ dönemi başlıyor Altın içerikli saç boyası üretildi
YEREL HABERLER Saç boyasında ‘Altın Çağ’ dönemi başlıyor Altın ...
Biyolojik mücadele için Korkuteli’de patates yetiştirilecek
YEREL HABERLER Biyolojik mücadele için Korkuteli’de patates ...
Alpaslan Türkeş Bulvarı’nda alt yapı çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Alpaslan Türkeş Bulvarı’nda alt yapı çalışmaları ...
Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı (2)
YEREL HABERLER Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor ...
Kasaplardan maske takan hayvanların yer aldığı sticker
YEREL HABERLER Kasaplardan maske takan hayvanların yer aldığı ...
ATSO 2021 Yılı “KÖK” ödülleri açıklandı
YEREL HABERLER ATSO 2021 Yılı “KÖK” ödülleri açıklandı
ALKÜ’lü öğrenci destek bekliyor
YEREL HABERLER ALKÜ’lü öğrenci destek bekliyor
Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda Beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden 2 çocuk annesi doktor hayatını kaybetti Mesai arkadaşları ve ailesinin katıldığı törenin ardından dua edildiği sırada gözyaşları sel oldu
YEREL HABERLER Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda Beyin ...
4 yıldızlı otelde müşterilerin yangın paniği Yangın merdiveninden terasa tahliye edilen turistler büyük korku yaşadı 4 yıldızlı bir otelin sauna bölümünden çıkan yangında otelde konaklayan yaklaşık 70 turist korku dolu anlar yaşadı Yangında 1'i kadın 2 turist dumandan etkilendi
YEREL HABERLER 4 yıldızlı otelde müşterilerin yangın paniği Yangın ...
Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın: Kısıtlamalar artırılmalı
YEREL HABERLER Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. ...
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
YEREL HABERLER Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Kanser hastalarına Covid-19 aşısı önerisi
YEREL HABERLER Kanser hastalarına Covid-19 aşısı önerisi
Beyza´yı dövüp, imam nikahlı eşini arayarak, 'Nasıl olmuş aşkım' diye sormuş
YEREL HABERLER Beyza´yı dövüp, imam nikahlı eşini arayarak, 'Nasıl ...
Antalyaspor'un deplasman fobisi
YEREL HABERLER Antalyaspor'un deplasman fobisi
Toprak yüklü kamyon yoldan çıkıp devrildi
YEREL HABERLER Toprak yüklü kamyon yoldan çıkıp devrildi
Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor ...
Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor ...
ATB Mart ayı hal endeksini açıkladı Domates, sebze ve meyve miktarında üretim düştü fiyat arttı
YEREL HABERLER ATB Mart ayı hal endeksini açıkladı Domates, sebze ve ...