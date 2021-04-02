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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman personeline yangın semineri

İHA

Orman personeline yangın semineri

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman yangınları iş başı eğitimi yapıldı
Eğitim, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Bölge Müdür Yardımcısı Fuat Nur, Şube Müdürü Orhan Aksoy ve İşletme Müdürü Cengiz Okudan koordinesinde işletme müdürlüğünde görevli teknik personel, orman muhafaza memuru ve işçi personelden oluşan 100 kisilik katılım ile gerçekleştirildi.
Eğitim de Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, orman yangınlarına mücadelede daha etkin ve dikkatli olunması için yapılması gereken hususlarda talimat verdi.
Yangın mevsiminin kazasız belasız en az hasarla atlatılması temennisinde bulundu. Eğitim çerçevesinde Antalya Orman Bölge müdürlüğü şube müdürlüğü eğiticileri yangında karşılaşılan sıkıntılar ve yapılması gereken çalışmaları anlatan sunumlarını gerçekleştirdiler.

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