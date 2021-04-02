Ormanlık alandaki cinsel saldırının şüphelisi yakalandı

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da geçen günlerde ormanlık alanda T.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen M.A.Ş, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, çarşamba günü Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvuran T.K., ormanlık alanda cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek kimliği belirsiz kişi hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine jandarma ekipleri eşkali verilen şüpheliyi yakalamak araştırma başlattı, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmayla şüphelinin M.A.Ş. olduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı 4'üncü Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, M.A.Ş.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

M.A.Ş., karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-04-02 15:16:26



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