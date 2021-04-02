Manavgat Çaltepe Saçıdere Göleti ve Sulaması İkmali Projesi için ihale süreci başladı.

Ak Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatı ile Manavgat Çaltepe Saçıdere Göleti ve Sulaması İkmali Projesi için ihale sürecinin başladığını, yaklaşık 28 milyon liralık yatırım ile hayata geçirilecek projenin çok büyük bir ihtiyacı gidereceğini söyledi.

Manavgat’ın en büyük tarım bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Ahmet Ali Erol “Manavgat’ın tarımını geliştirmek yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarım ile ilgili tüm konuları yakından takip ediyor, üreticilerimizin isteklerini yakından takip ediyoruz. Uzun bir süredir takip edilen konulardan biri de sulama projesi idi. Tarım ve Orman Bakanımız sayın Bekir Pakdemirli konuyla yakından ilgilendi. Manavgat sulama projesi ilk olarak 2021 yatırım programına alındı. Geçtiğimiz günlerde de ihale süreci başlatıldı” dedi.

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