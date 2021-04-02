Kaş’ta otizmli çocuklar ve aileleri tekne turuyla eğlendi

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye tarafından otizmli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında İlçe Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi.

Yazıcı ve Ulutaş, 20 otizmli çocuğu Cumhuriyet Meydanı’nda karşıladı. Önce tekneye binerek deniz turu yapan çocuklar, ardından kaymakam ve belediye başkanının da katılımıyla düzenlenen programda, meydanda masal okudu, resim boyama çalışması yaptı, müzik eşliğinde oynadı, eğlendi.

Başkan Ulutaş, burada yaptığı konuşmada, daha çok sevgi ve etkileşimle toplumun her kesiminin bu ilçede bir arada yaşayabilmesi ve dışlanmış değil, ailenin bir ferdi olarak yaşayabildiğinin farkına varması açısından bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Amacın etkinliklerle toplumun her kesimini bir araya getirmek, bu tür farkındalıkları artırmak olduğunu kaydeden Ulutaş, “Bundan sonraki süreçte de içimizde dezavantajlı kim varsa onlara da muhakkak ulaşacağız. Sevgiyle onları bir araya getireceğiz.” dedi.

Çocuklardan Sude Naz Taşkıran, tekneye ilk kez bindiğini ve mutlu olduğunu, annesi Hanife Taşkıran ise ilçede ilk defa yapılan bu organizasyon için Kaş Belediyesine teşekkür ettiğini dile getirdi.Konuşmalar sonrası Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanı’nda, hep birlikte yemek yenildi. Etkinlik boyunca tüm katılımcılar üzerinde, “fark yok sevgi var” yazılı mavi renkli tişört giydi.

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