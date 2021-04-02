KAAN uygulamasıyla Antalya’da bir şahıs ruhsatsız silahla yakalandı

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAAN uygulaması ile Antalya Otogarı’nda bir şahıs ruhsatsız silah, şarjör ve 30 adet fişekle yakalandı.

Antalya’da faaliyete geçirilen KAAN Projesi kapsamında KAANTALYA iletişim hattına, Antalya Büyükşehir Merkez Otogarı giden yolcu bölümünden giriş yapmak isteyen İ.Ç. isimli vatandaşa ait çanta XRay cihazından geçirildiği esnada silaha benzer bir cisim görüldüğü” bildirildi. Olay yerine giden Yunus Polisi timleri İ.Ç. isimli şahsı, çantasında bulunan ruhsatsız silah, şarjör ve 30 adet fişekle yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.