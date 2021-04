Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, yaşadıkları dehşeti anlattı (2)

'ANNEME TÜFEKLE VURMAYA BAŞLADI'

Kardeşi İ.'nin ardından ifadesine başvurulan 9 yaşındaki C. ise dayısı, anneannesi, dedesi ve teyzesi ile kaldığını söyledi. C., "Onlarla aram çok iyi. Babam ile aramız kötüydü. Çünkü bize sürekli kötü davranıyordu. Anneme bağırıyordu. Annemi sık sık dövüyordu. Annem istemeden bir şey yaptığında dövüyordu. Bizi de dövüyordu. Sopa ile bizi dövüyordu. Anneme de sopayla vuruyordu. Bunları kimseye anlatmadım. Annem ve babam çok kavga ediyordu. Babam sürekli uzaklaştırma alıyordu. Buraya geliş sebebimiz, annemin mahkemesi olması ve bizim söylediklerime bağlı olarak annemin çıkması. Amcam ölmeden önce amcamın sevgilisi vardı. Amcam ölünce o kadın babamın peşine takıldı. O kadın bir gece bizim evde kaldı. Annem ve babam tartıştılar. Babam elinde tüfekle içeri girdi. Anneme `kelime-i şehadet´ getir dedi. Anneme tüfekle vurmaya başladı. Kafasına vurdu. Annem 'yapma çocuklarım var' dedi. Annemin saçından tutarak televizyon odasına götürdü. Biz çocuk odasındaydık. Annemin çığlık sesleri geliyordu. Sonra babam annemi sürükleyerek banyoya götürdü. Orada da dövdü. Annemin sesi kesildi. Babama `annemizi neden dövüyorsun?´ dediğimizde `Anneniz beni aldatıyor´ dedi ama babam annemi aldatıyordu. Midem bulanıyordu. Babamdan izin istedim. Tuvalete gittim. Yine odamıza döndüm. Babamın elinde bıçak ve kelepçe ile banyoya gittiğini gördüm. Annemi sonra içeriye getirdi. Sesi geliyordu. Babam bize 'uyuyun' dedi. Banyodan televizyon odasına getirdi. Anneme tokat atma sesi geliyordu. İ. korkmasın diye onun kulağını tıkadım. İ. uyudu. Ben uyumadım" dedi.

'ANNEMİN ÇIĞLIK ATTIĞINI DUYDUM'

Sabah babasının servise gidiş sesini duyduğunu aktaran C., sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annemin yanına gittin. Annemin üzerinde bir şey yoktu. Tamamen çıplaktı. Ellerinde kelepçe vardı. Kelepçeyi bıçakla çözmeye çalıştım. Çözemedik. Kaçmayı düşündük ama kelepçeyi çözemediğimiz için kaçamadık. Kaçsaydık babam anneanneme ve dedeme zarar verirdi. Komşumuz Semra´ya gittik. Annemle Semra komşumuz konuştu. Annem Semra abladan yardım istedi. Annemin üzerinde çarşaf vardı. Annem `Semra abla bana yardım eder misin kavga ettik´ dedi. Ama Semra abla konuyu değiştirdi. Annem yardım dışında başka bir şey istediğini duymadım. Sonra eve gittik. Duvarda silah vardı. Silah doluydu. Babam `Sizi öldüreceğim´ diyerek eve geliyordu. Biz odamızdaydık. Kapımız kapalıydı ama sesler duyuluyordu. Sonra dış kapı açıldı. Annem televizyon odasındaydı. Annemin çığlık attığını duydum. Babam anneme `hayır´ dediğini duyduk. Sonra `çık´ diye bir ses duydum. Ardından tüfek sesi geldi. Annem polisi, ambulansı aradı."

'DAHA ÇOK BENİ VE ANNEMİ DÖVERDİ'

Mahkeme başkanının `Babanızdan korkuyor musunuz? Babanla aran nasıldı?´ sorusuna C., "Babamla iyi günlerimiz de oldu. Yanlış yaptığımız şeylere hemen sinirlenirdi. Daha çok beni ve annemi döverdi. Kardeşimi bir kere dövdü. Bazen annemin yüzünde kan, morluklar oluyordu. Bir keresinde de okuldan döndüğümde annemin gözü mordu" dedi.

C., `Anneni daha önce kelepçeli gördün mü?´ şeklindeki soruya ise "Annemi daha önce kelepçeli gördüm" karşılığını verdi. `Babanın telefonunda başka bir kadına ait mesaj gördün mü?´ şeklindeki soruya da " 'Aşkım ayrıl. Mesut mutlu aile olalım' yazıyordu. Babam da `Tamam öyle yapalım´ cevabını verdi. Zaten olaylar da öyle başladı" dedi.

'ANNEMSİZ YAŞAYAMAM'

Konuşması biten C., başkandan söz isteyerek, "Kuzenim M. nasıl halamsız yaşayamaz ise ben de annemsiz yaşayamam" dedi. Uzman konuşma sonunda, C.'nin de kendisine sorulan soruları anlayabildiğini, ona göre cevap verdiğini belirterek, beden dili ile sözlü ifadelerinin uygun olduğunu ifade etti.

