4. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması

Akdeniz Bölgesi Ata Sporları Federasyonu ve Antalya Okçular Tekkesi ortaklığında 4’üncüsü düzenlenen Antalya Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması Akdeniz Üniversitesi’nde bulunan Antalya Okçular Tekkesi atış sahasında gerçekleştirildi. Yarışmaya yaşları 9 ile 13 arasında değişen 45 kemankeş katıldı. Deneme atışlarının ardından, dua ederek yapılan "Dualı ok atışlarını" gerçekleştiren kemankeşler, daha sonra 7 seri halinde ok attı.

Kemankeşlerin ok atışıyla başlayan törende Vali Ersin Yazıcı, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Geleneksel Türk Okçuluğu ödül töreninde konuşan Vali Yazıcı; “Biz büyük bir milletiz. Büyük biz devletiz. Bunun da en büyük kanıtlarından biri gelenek ve göreneklerimiz. Okçuluk Türk tarihinde her zaman özel bir yere sahip oldu. Son yıllarda geleneksel okçuluğumuzu canlandırmak adına yapılan çalışmaları çok önemsiyoruz. Gençlerimiz burada hem spor yapıyor hem de atalarımızdan bize miras okçuluğu en iyi şekilde devam ettiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



"Gençlerimizi geleneksel ata sporlarımıza yönlendirmeliyiz"

Ata sporumuz olan okçuluğa gençlerimizin ilgisini arttırmak adına bu tür organizasyonların düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yazıcı, gençlerin tarihimizle özdeşleşen sporlara yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Atalarımızın Türk okçuluğuyla dünyaya nam saldıklarını belirten Vali Yazıcı; “Okçuluk, tarihten gelen geleneksel ata sporumuz. Ata sporu olan okçuluk toplumumuzda gün geçtikçe daha da önem kazanmakta. Atalarımız Türk okçuluğunu dünyaya tanıtarak nam saldılar. Gençlerimizi okçuluk, güreş gibi tarihimizle özdeşleşen sporlara yönlendirerek önemli başarılara imza atabiliriz.” dedi.

Programa Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Akdeniz Bölgesi Ata Sporları Federasyonu Başkanı Sümeyye Gamze Uçar katıldı.

