Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor



Mithat ABAKANÖmer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle Köprüçay Irmağı kenarında piknik yaparken kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur Çimen'i (10) arama çalışmaları devam ediyor. Aile bireyleri gözyaşları içinde çalışmaları takip ederken, baba Osman Ali Çimen, daha önce de amcasının oğlunun aynı ırmakta yaşamını yitirdiğini söyledi.

Aksu ilçesinde yaşayan Osman Ali Çimen ve Fatmana Çimen çocuklarıyla piknik yapmak amacıyla Manavgat'ın Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkiinde Köprüçay Irmağı kenarına gitti. Saat 17.00 sıralarında anne ve babası oğulları Rafettin Uğur'u gözden kaybetti. Çocuklarının ırmağa düşmüş olabileceğini düşünen Osman Çimen, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Su yüzeyinde ve ırmak kenarında yapılan aramada Rafettin Uğur Çimen bulunamadı.

Bugün sabah erken saatlerde Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, AKUT, İHH, AFAD, Antalya Büyükşehir itfaiyesi ve jandarma ekiplerinin katılımıyla arama çalışmalarına yeniden başlandı. Karada yapılan aramalarda Rafettin Uğur Çimen'e ulaşılamadı. Çalışmalar Köprüçay Irmağı'nda yoğunlaştırıldı. Şiddetli akıntının olduğu ırmakta yapılan keşif çalışmalarının ardından belirlenen noktalarda detaylı arama yapılıyor.

Arama çalışmalarını Fatmana ve Osman Çimen ile yakınları da takip etti. Fatmana Çimen'in arama çalışmaları sırasında oğlu için yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı. Gözyaşları içinde arama çalışmalarını izleyen Ali Osman Çimen de 2007 yılında aynı ırmakta amcasının oğlunun yaşamını yitirdiğini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA

2021-04-03 11:23:25



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