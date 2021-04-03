Tarih ve kültür hazinesi Barak kilimlerini yaşatmaya çalışıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarih ve kültür hazinesi Barak kilimlerini yaşatmaya çalışıyorlar

DHA

Tarih ve kültür hazinesi Barak kilimlerini yaşatmaya çalışıyorlar


Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde binlerce yıllık tarih ve kültür hazinesi olan Barak kilimleri yaşatılmaya çalışılıyor. Gençlerin ilgi göstermediği Barak kilimi dokuma işini bölgede yaşayan Cemile Kaymak ve Zeynep Akman sürdürüyor. Kaymak ve Akman, bu geleneğin yok olmaması için gençlere çağrı yaptı.
Kaş'a bağlı eski adıyla Barak, bugünkü adıyla Boğazcık Mahallesi olan yerleşim biriminde, binlerce yıllık Barak kilimi yaşatılmaya çalışılıyor. Boğazcık Mahallesi de tarihi taş evleriyle binlerce yıllık bir geçmişi barındırıyor. Orta Asya, Selçuklular ve Osmanlı'dan gelen bir gelenek olan Barak kilimleri, Boğazcıklı birkaç kadının hünerli ellerinde şekilleniyor. Gençlerin Barak kilimi dokumasına ilgi duymaması ve bu kültürün kaybolabileceği düşüncesi kadınları endişelendiriyor.
6 METREKARELİK KİLİME 8,5 KİLO YÜN KULLANILIYOR
Mahallede Barak kilimi dokumaya devam eden 2 kadın var; Cemile Kaymak ve Zeynep Akman. Barak kilimleri, heybeleri, namazlıkları koyun yününden dokunuyor. Tezgahlarda çözgü denen ipler, köydeki koyun sürülerinden elde ediliyor ve kirmenlerde eğiriliyor. Kilimlerin dokunmasında kullanılan kök bayalı yünler ise Siirt'in Kurtalan ve Afyonkarahisar'ın Bayat ilçelerinden satın alınıyor. Kilimler 6 metrekare, 1,5 metrekare ve 1,2 metrekare olarak dokunuyor. 6 metrekarelik bir Barak kilimi için toplam 8,5 kilo yün kullanılıyor.
KULLANILAN MOTİFLERİ KADINLAR EZBERE BİLİYOR
Kilimlerde kullanılan motifleri kadınlar ezbere biliyor. Bu motifler yelek, Barak Türkmen, aşık, gelin öldüren ve sarı namazla gibi adlarla biliniyor. Her modelin ayrı bir öyküsü bulunuyor. Her gün çalışılırsa 6 metrekarelik bir Barak kilimi, yaklaşık 1,52 ayda dokunabiliyor. Kilim dokuyan kadınlara, mahallenin yaşlı ve tecrübeli kadınları da zaman zaman gelerek yardım ediyor.
'GENÇLERİMİZ EL VERSİN, BU MESLEK ÖLMESİN'
40 yıldır Barak kilimi dokuyan 3 çocuk annesi Zeynep Akman, "Bizim Barak kilimlerimiz, doğma büyüme bir el sanatımızdır. Dedelerimizden, ninelerimizden, annelerimizden kalan herkes için çok güzel bir meslek. Bilhassa gençlerimiz için. Ölmesin, bu mesleğimiz devam etsin. El versinler. Gençlerimizden çok rica ediyorum" dedi.
'KÜLTÜRÜMÜZ BİTMESİN'
Kilim dokumaya devam eden 2 çocuk annesi Cemile Kaymak, "Biz bu kilimleri 400 yıldır dokumaya çalışıyoruz. 400 yıldır mesleğimiz. Atalarımız bunu bize öğretti. Ninemiz, annemiz. Yakın çevrelerimiz birbirimizi destekleyerek öğrendik. Kök boyalarla boyalandırıyoruz. Halen de devam ettiriyoruz, dokuyoruz. Çocuklarımız yapar mı? Onu bilmiyoruz. Dokusalar iyi olacak. Kültürümüz bitmesin. Bilmiyorum nasıl olur?" diye konuştu.
'MAALESEF YENİ NESİL BUNA İÇ AÇICI BAKMIYOR'
Boğazcık Mahallesi Muhtarı Veli Gökçe de şöyle konuştu:
"Orta Asya'dan bu taraflara kadar gelen ecdadımız bu, ismi üstünde Barak. Bu Barak kilimi, aşağı yukarı bizim bildiğimiz, duyduğumuz 400 yıldır halk arasında biliniyor. Ayakta tutmaya çalışıyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar bizlere kadar bu mirası ulaştırdılar. Maalesef yeni nesil buna iç açıcı bakmıyor. Biz de elimizden geldiği kadar uğraş veriyoruz. Muhtarlık olarak da halk olarak da yaşatmaya çalışıyoruz."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2021-04-03 11:35:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bisikletle Avrupa turuna çıkan Fransız kardeşler Demre'de
YEREL HABERLER Bisikletle Avrupa turuna çıkan Fransız kardeşler ...
Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor
YEREL HABERLER Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur ...
4. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması
YEREL HABERLER 4. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması
Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu
Yangında küle dönen Türkiye'nin ilk bitki fabrikası, 7 ayda yeniden inşa edildi
YEREL HABERLER Yangında küle dönen Türkiye'nin ilk bitki fabrikası, ...
Ailesiyle piknik yapan 10 yaşındaki çocuk her yerde aranıyor 50 kişilik arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sabah yeniden başladı
YEREL HABERLER Ailesiyle piknik yapan 10 yaşındaki çocuk her yerde ...
Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
YEREL HABERLER Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını ...
Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği karşısında galibiyet odaklandı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği karşısında ...
`Kanatsız koruyucu melekler´in adres ve fotoğraf mesaisi
YEREL HABERLER `Kanatsız koruyucu melekler´in adres ve fotoğraf ...
Ailesiyle piknik yapan 10 yaşındaki çocuk kayboldu
YEREL HABERLER Ailesiyle piknik yapan 10 yaşındaki çocuk kayboldu
Down sendromlu 10 yaşındaki Rafettin, piknikte kayboldu
YEREL HABERLER Down sendromlu 10 yaşındaki Rafettin, piknikte ...
Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, yaşadıkları dehşeti anlattı (4)
YEREL HABERLER Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, ...
Melek İpek'in avukatı: "26 Nisan'da güzel bir karar bekliyoruz" "Gelinen nokta itibari ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilerek, mütalaanın hazırlanması için bir süreç başladı" "26 Nisan’da Melek İpek için güzel, hepimizin vicdanlarını rahatlatacak bir karar çıkacağına inanıyorum
YEREL HABERLER Melek İpek'in avukatı: "26 Nisan'da güzel bir karar ...
Ekolojik Kreş’te Otizm Farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Ekolojik Kreş’te Otizm Farkındalık etkinliği
Melek İpek'e tahliye çıkmadı Mahkeme heyeti, Melek İpek'in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 26 Nisan'a erteledi
YEREL HABERLER Melek İpek'e tahliye çıkmadı Mahkeme heyeti, Melek ...
Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu
YEREL HABERLER Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ...
Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, yaşadıkları dehşeti anlattı (3)
YEREL HABERLER Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, ...
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförünü bıçakla ...
Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, yaşadıkları dehşeti anlattı (2)
YEREL HABERLER Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, ...
Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden 2 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden 2 şahıs ...
Melek İpek'in kızı C.İ.: "Annem ve babam bizi içeriye gönderdi. Tüfekle içeri girdi anneme kelime-i şehadet getir demeye başladı" "Başka kimseye bunları anlatmadım. Burası annemin mahkemesi olması ve bizim söylediklerimize bağlı annemizin çıkması" "Büyük bir silahtı. Kavga sanırım evet M. yüzünden oldu. Üzerimize doğrulttu. Annem hayır çocuklarım var dedi. Babam anneme doğrulttu. "
YEREL HABERLER Melek İpek'in kızı C.İ.: "Annem ve babam bizi içeriye gönderdi. ...
Alanyaspor'un yeni tesisi için sunum yapıldı Çavuşoğlu kepçenin başına geçti
YEREL HABERLER Alanyaspor'un yeni tesisi için sunum ...
KAAN uygulamasıyla Antalya’da bir şahıs ruhsatsız silahla yakalandı
YEREL HABERLER KAAN uygulamasıyla Antalya’da bir şahıs ruhsatsız ...