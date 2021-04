Muratpaşa müziği sokağa taşıyor Pandemi mağduru müzisyenler kent sakinleriyle buluşuyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Covid19 pandemisi nedeniyle zor bir yıl geçiren şehrin müzisyenlerini kent sakinleriyle buluşturuyor. 2 ay boyunca her cuma kentin farklı noktalarında kurulacak sahnelerde 200’ün üzerinde müzisyen yeniden dinleyicileriyle buluşacak, müzik bu kez sokaktan yükselecek.

Muratpaşa Belediyesi, pandemi nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan müzisyenlere destek olmak için “Müzik Sokakta” etkinliğini başlattı. Şehrin müzisyenlerinin dinleyicileriyle yeniden buluştuğu etkinlik, 2 ay boyunca her cuma gerçekleştirilecek. Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Antalya Şubesi iş birliğiyle düzenlenen projeyle klasik müzikten, Türk Halk müziğine, cazdan Türk Sanat müziğine farklı türlerdeki müzikler Muratpaşa’nın sokaklarından, parklarından, meydanlarından yükselecek.

Cuma günü saat 16.00’da başlayıp iki saat sürecek dinletilerde 200’ün üzerinden müzisyen sahne alacak. Müzik Sokakta için Aydın Kanza, Bayındır, Düden, Falez 2 parklarıyla birlikte her hafta değişecek farklı noktalarda sahneler kurulacak.

Serinin ilk dinletileri bu hafta gerçekleştirildi. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları öncesi biraz nefeslenmek için parkları dolduran Antalyalılar, müziğin sesini duyunca sandalyelerini sahneye doğru çevirdi, parkta bisikletiyle tur atanlar fren yaptı, kahveleriyle uzak köşede oturanlar sahneye doğru yaklaştı. Bir yılı aşkın süredir böylesi açık hava dinletilerinin düzenlenemediği kentte, müziğe oturdukları yerden eşlik eden kent sakinleri, ilerleyen dakikalarda mesafeleri ihlal etmemeye özen göstererek, müziğin ritmine kendilerini bırakıp dans etti.

Düden Park’ta gerçekleşen etkinliğe Başkan Uysal da kısa bir süre eşlik ederken, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Müzik Sokakta etkinliğimiz en az iki ay devam edecek. Bu süre içinde her cuma Antalya’mızın, Muratpaşa’mızın 6 noktasında müzisyenlerimiz komşularımızla buluşacak. Bu hem komşularımız için, müzisyenlerimiz için, birlikte yaşam, kent kültürü, kent kimliği için, sanatla birlikte var olabilmek için harika bir şey. Bu ortamda sanatçılarımızı komşularımızla buluşturmuş oluyoruz.”

