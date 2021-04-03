Kayıp Rafettin'den acı haber geldi Kaybolduğu noktadan 10 kilometre uzakta ölü bulundu

– Antalya’nın Manavgat ilçesinde ailesiyle piknik yaparken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Rafettin'in cesedi, kaybolduğu noktadan 10 kilometre uzakta ırmakta bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkisi Köprüçay Irmağı kenarında meydana geldi. Aksu’da ikamet eden Çimen ailesi piknik yapmak için Köprüçay Irmağı kenarına geldi. 10 yaşındaki çocukları Rafettin Uğur'un kaybolduğunu fark eden Çimen ailesi 112 ekibini arayarak çocuklarının ırmağa düşmüş olabileceğini belirterek yardım istedi. Olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı JSAK Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve 112 sağlık görevlileri sevk edildi. Akşam saatlerinde yapılan aramada Rafettin Uğur Çimen’in izine rastlanamadı. Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen çalışmalar jandarma su altı arama kurtarma, Akut, AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinden oluşan 50 kişilik ekibin katılımıyla sabah saatlerinde yeniden başladı. Arama çalışmalarına bölgedeki raftingciler de destek verdi.

Yaklaşık 5 saattir devam eden aramalar sonunda Rafettin'in cesedi kaybolduğu Boynuzlubük mevkisinden 10 kilometre uzakta bulunan Sağırin mevkisinde ırmak üzerinde bulundu. Rafettin'in amcasının oğlunun da 2007 yılında aynı bölgede boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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