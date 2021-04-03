Konyaaltı Sahili kısıtlamadan muaf turistlere kaldı



Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, sıcak havayı fırsat bilerek dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından Türkiye haritası kırmızıya dönünce cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı yeniden başladı. Cuma günü saat 21.00'den itibaren uygulanan 56 saatlik kısıtlama kapsamında turizm kenti Antalya'da vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler ise kendilerine kalan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gitti. Sahilde fiziki mesafeye uygun güneşlenen ve denize giren turistler, güneşin ve sıcak havanın keyfini sürdü.

Rusya'dan tatil için Antalya'ya gelen Elena Mirmova (32), çok kez Türkiye'ye geldiğini ve Antalya'yı çok sevdiğini söyledi.

Denize girmeyen bazı tatilciler ise sahil bandında spor yaparak vakit geçirdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ

2021-04-03 13:04:31



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