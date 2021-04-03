Konyaaltı Sahili kısıtlamadan muaf turistlere kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı Sahili kısıtlamadan muaf turistlere kaldı

DHA

Konyaaltı Sahili kısıtlamadan muaf turistlere kaldı


Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, sıcak havayı fırsat bilerek dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından Türkiye haritası kırmızıya dönünce cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı yeniden başladı. Cuma günü saat 21.00'den itibaren uygulanan 56 saatlik kısıtlama kapsamında turizm kenti Antalya'da vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler ise kendilerine kalan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gitti. Sahilde fiziki mesafeye uygun güneşlenen ve denize giren turistler, güneşin ve sıcak havanın keyfini sürdü.
Rusya'dan tatil için Antalya'ya gelen Elena Mirmova (32), çok kez Türkiye'ye geldiğini ve Antalya'yı çok sevdiğini söyledi.
Denize girmeyen bazı tatilciler ise sahil bandında spor yaparak vakit geçirdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ
2021-04-03 13:04:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş merkezinin zemin katındaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER İş merkezinin zemin katındaki yangın korkuttu
Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor (2)
YEREL HABERLER Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur ...
Sırtından yaralandı, kendisini vurduğunu öne sürdü
YEREL HABERLER Sırtından yaralandı, kendisini vurduğunu öne sürdü
'Çocukları kanserden korumak için elektromanyetik ortamlardan uzak tutun'
YEREL HABERLER 'Çocukları kanserden korumak için elektromanyetik ...
Kayıp Rafettin'den acı haber geldi Kaybolduğu noktadan 10 kilometre uzakta ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp Rafettin'den acı haber geldi Kaybolduğu ...
Alanya Ultra Trail başladı
YEREL HABERLER Alanya Ultra Trail başladı
Golcüsü eksik Antalyaspor'da tek hedef Ankaragücü galibiyeti
YEREL HABERLER Golcüsü eksik Antalyaspor'da tek hedef Ankaragücü ...
Özel tiyatrolar online perde açıyor Antalya Özel Tiyatrolar Birliği kuruldu
YEREL HABERLER Özel tiyatrolar online perde açıyor Antalya Özel ...
Tarih ve kültür hazinesi Barak kilimlerini yaşatmaya çalışıyorlar
YEREL HABERLER Tarih ve kültür hazinesi Barak kilimlerini yaşatmaya ...
Muratpaşa müziği sokağa taşıyor Pandemi mağduru müzisyenler kent sakinleriyle buluşuyor
YEREL HABERLER Muratpaşa müziği sokağa taşıyor Pandemi mağduru ...
Kumar baskınına 56 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kumar baskınına 56 bin TL ceza
Bisikletle Avrupa turuna çıkan Fransız kardeşler Demre'de
YEREL HABERLER Bisikletle Avrupa turuna çıkan Fransız kardeşler ...
Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor
YEREL HABERLER Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur ...
4. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması
YEREL HABERLER 4. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması
Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu
Yangında küle dönen Türkiye'nin ilk bitki fabrikası, 7 ayda yeniden inşa edildi
YEREL HABERLER Yangında küle dönen Türkiye'nin ilk bitki fabrikası, ...
Ailesiyle piknik yapan 10 yaşındaki çocuk her yerde aranıyor 50 kişilik arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sabah yeniden başladı
YEREL HABERLER Ailesiyle piknik yapan 10 yaşındaki çocuk her yerde ...
Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
YEREL HABERLER Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını ...
Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği karşısında galibiyet odaklandı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği karşısında ...
`Kanatsız koruyucu melekler´in adres ve fotoğraf mesaisi
YEREL HABERLER `Kanatsız koruyucu melekler´in adres ve fotoğraf ...
Ailesiyle piknik yapan 10 yaşındaki çocuk kayboldu
YEREL HABERLER Ailesiyle piknik yapan 10 yaşındaki çocuk kayboldu
Down sendromlu 10 yaşındaki Rafettin, piknikte kayboldu
YEREL HABERLER Down sendromlu 10 yaşındaki Rafettin, piknikte ...
Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, yaşadıkları dehşeti anlattı (4)
YEREL HABERLER Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, ...
Melek İpek'in avukatı: "26 Nisan'da güzel bir karar bekliyoruz" "Gelinen nokta itibari ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilerek, mütalaanın hazırlanması için bir süreç başladı" "26 Nisan’da Melek İpek için güzel, hepimizin vicdanlarını rahatlatacak bir karar çıkacağına inanıyorum
YEREL HABERLER Melek İpek'in avukatı: "26 Nisan'da güzel bir karar ...