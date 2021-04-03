9 ineği telef olan üreticinin mağduriyeti giderildi

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Korkuteli’ne bağlı Bozova Mahallesi'nde geçen ay elektrik çarpma sonucu 9 büyükbaş hayvanı telef olan yetiştiricinin mağduriyeti giderildi. İneklerin süt sağımı sırasında elektrik akımına kapılarak telef olmasının ardından harekete geçen kaymakamlık, belediyeler ve STK'ların desteğiyle temin edilen 9 büyükbaş hayvan, Ramazan Yılmaz'a teslim edildi.

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