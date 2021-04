Antalya'da arıcılar yeni sezona hazırlanıyor Mayıs ayının sonlarında sonra yaylaya çıkartılan arıların balları Ağustos ayında toplanıyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde bal üreticileri sezon hazırlıklarına başladı. Arıların yaşam alanı kovanların bazıları değiştirilirken, her kovandaki arılar ayrı ayrı kontrol ediliyor. Hazırlıklarını tamamlamaya çalışan arıcılar, kovanlarını yenileme, katlama işlerini yapıyorlar.

Yayla sezonuna güçlü bir koloni ile girmek ve bal üretmek için son hazırlıklarını yapan arıcılar arılar koloni içerisinde belirli bir sayıya ulaşmasının ardından Mayıs ayının sonlarında sonra yaylaya çıkartılıyor. Yaylada da her yılın mevsimine göre, iklim değişikliklerine göre yağmur, rüzgar veya kurak geçmesine bağlı olarak oluşan ballar Ağustos ayının ortasında hasat ediliyor. Hasadın ardından milyonlarca arı yine Akseki bölgesinde sıcak bölgelere geri getiriliyor.

Akseki’de baba mesleği arıcılığı sürdüren Muzaffer Arıca (56), sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Bal üreticileri olarak sezona hazırlandıklarını ifade eden Arıcı, “Arıcılık benim baba mesleğim. 56 yaşındayım ve kendimi bildim bileli arıcılık yapıyorum. Sezona hazırlanıyor kovanlarımızın bakımlarını yapıyoruz. İnşallah bu sezon tüm arıcılar açısından bereketli olur” dedi.



Arıcılık ata mesleği

Arılarını yaz ayında bin 860 metre rakımlı Çimi Yaylasına çıkardıklarını anlatan Arıcı, “Arıcılık bize 56 kuşaktan beri dedelerimizden atalarımızdan kalan bir meslek. Bizden sonraki nesilsin bu işe devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Fakat arıcılık bizim genlerimizde vardır. Arıcılık olmazsa bizde yaşam olmaz” dedi.



Kış sonrası ilkbahar bakımına başladık

Arıların kış sonrası ilkbahar bakımına başladıklarını söyleyen Arıcı, “Amacımız yayla sezonuna güçlü bir koloni ile girmek ve bal üretmek. Arılarımızı Çimi Yaylasına çıkardığımız zaman bir kolonide 40 bin ile 80 bin civarında arı sayısına ulaştırmalıyız ki bize bal verebilsin. Daha düşük kolonilerle yaylaya gittiğimiz zaman bu arılar bizim için verimli olmuyor. Onun için ilkbaharda biraz daha besliyoruz. Biraz daha onun sıcak durmasına veya nektarın bol olduğu yerlere götürüyoruz. Arıların koloni içerisinde belirli bir sayıya ulaşmasının ardından 25 Mayıs’tan sonra yaylaya çıkarıyoruz. Yaylada da her yılın mevsimine göre, iklim değişikliklerine göre yağmur, rüzgar veya kurak geçmesine bağlı olarak bal miktarı oluşur. Hasadı da Ağustos ayının 1520' si gibi yaparız. Hasattan sonra yine Akseki bölgesinde sıcak bölgelere getiririz” ifadelerini kullandı.



"200 arı kovanım var"

200 civarında arı kovanının olduğunu söyleyen Arıcı, “Çimi Yaylası balının ayrı bir değeri vardır. Bir markadır. Bizim Çimi Yaylası’nın balı kovanda iken sipariş alırız. Ancak ürettiğimiz ballar siparişleri karşılar. Daha Çimi Yaylası balını tezgaha çıkarıp ta satan olmaz” dedi.



"Arıcılık bir şanstır"

Arıcılık mesleğinin bir şans olduğunu anlatan Arıcı, “Her sezon istediğin balı alamazsın. Arıcılık gerçekten bir şans işidir. Bakmışsın o sezon havanın rüzgar, kurak geçmesi bal üretimini etkiler. Geçen yıl normal bir sezon yaşadık. Kovan başına 45 kilo gibi hasat yaptık. İsteriz ki kovanlarımız dolsun. Havanın kurak geçmesi, yağmurlu geçmesi. Rüzgar olması Çiçeklerin nektar zamanı ölmesi kuruması bizim için iyi olmayabilir. Yani tamamen bir şanstır” diye konuştu.

