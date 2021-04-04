Kuluöztürk: “ Sağlıkçılarımızın maaşlarına bin TL seyyanen zam istiyoruz”

SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Korona virüs sürecinde sahada aktif rol alan sağlık çalışanlarının maaşlarında iyileştirme istediklerini söyledi.



“Sistem revize edilmeli”

Salgın nedeniyle sağlık merkezlerindeki hasta sayılarının düştüğünü ve buna bağlı olarak sağlıkçıların gelirlerinin de düştüğünü dile getiren Kuluöztürk, “Pandemide 1 yılı geride bıraktık. Salgından dolayı sağlık merkezlerindeki hasta sayısı düştüğü için döner sermaye sistemi tükendi. Döner sermaye sisteminin revize edilmesinin zamanı geldi de geçiyor. Döner sermaye sisteminde, banka promosyonlarında olduğu gibi, hemşiresinden doktoruna, teknisyeninden temizlikçisine eşit ödeme yapılacak bir düzenleme yapılmalı” diye konuştu.



“Seyyanen zam beklentisi”

Sağlık çalışanlarının büyüyen Türkiye’den paylarına düşeni almak istediklerini ifade eden Kuluöztürk, “Sağlıkçılarımızın beklentilerine cevap verelim. Bizler hakkımızı arıyoruz ve hakkımız olanı alana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Parça parça ödeme değil tek kalem maaş istiyoruz. İş yükümüz artarken maaşlarımız düşmesin istiyoruz. Diğer kamu çalışanları gibi ek ödemelerde tek kalem vergi ödemek istiyoruz. Maaşlarımızda ivedilikle iyileştirmeye gidilmesi yönündeki talebimizde ısrarcıyız. Sağlıkçılarımızın maaşlarına bin TL seyyanen zam istiyoruz. SağlıkSen her zaman devletinden yana olmuştur. Asla devletimizin karşısında olmadık. Demokrasi ve hukuk sınırları içerisinde hakkımızı aramaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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