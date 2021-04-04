Kavgada silahın ateşlenmesini kadının 'bırak' çığlığı engelledi

Semih ERSÖZLERAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde komşular arasında çıkan kavgada çekilen tabanca, bir kadının "bırak" diyerek bağırması üzerine ateşlenmedi. Kalabalık polisin müdahalesiyle dağılırken olay anı cep telefonu ile anbean görüntülendi.
Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. 2906 Sokak üzerinde iki komşu grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgaya dahil olanlardan biri, belindeki tabancayı çekti. Olay yerinde bulunan bir kadın ise silahı görünce "Bırak" diye çığlık atarak, silah çeken kişiyi engellemeye çalıştı. Kadının çığlıkları tüm sokakta yankılanırken, silahlı kişi ise olay yerinden uzaklaştırıldı.
Kavganın bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, grupları biber gazıyla müdahale ederek dağıttı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAdem AKALAN
2021-04-04 12:34:56
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