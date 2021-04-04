Antalya’da falezlerden inip deniz keyfi yapan Çinli turistler, kıyıya bıraktıkları elbiselerinin içerisinde cüzdanlarını bırakınca hırsızların hedefi oldu. İçerisinde 3 bin 500 TL’nin bulunduğu cüzdanını çaldıran turistler, polisten yardım istedi ancak dertlerini anlatmaları pek de kolay olmadı. İngilizce bilmeyen turistler ile polis ilk önce ‘Google Translate’ aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştı, başarılı olunamayınca olayın birebir canlandırılması yapıldı. Hırsızlığın nasıl olduğu ise telefonla bağlanılan tercüman sayesinde anlaşıldı.

Kısıtlamadan muaf turistlerin vazgeçemediği Antalya’da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Deniz keyfi yapmak için saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı’ndaki falezlerden aşağı inen biri kadın 2 Çinli turist, giysilerini çıkartarak yüzmeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz 2 kişi, Çinli turistlerin kıyıya bıraktıkları giysilerinden içerisinde pasaport ve 3 bin 500 TL bulunan cüzdanını alıp kayıplara karıştı. Denizden çıktıklarında cüzdanlarının çalındığını fark eden turistler, polisi arayarak yardım talebinde bulundu.



Google Translate bile sorunlarını anlayamadı

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve Çinli turistler iletişim kurmakta güçlük yaşadı. Çince harici başka bir dil bilmeyen turistler ile polis uzun süre Google Translate ile iletişim kurmaya çalıştı. Dertlerini anlatmakta güçlük çeken turistler ile polisler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Translate'den tam anlamıyla sorunun anlaşılmaması üzerine bir polis memuru olayı canlandırarak hırsızlığın detayını öğrenmeye çalıştı. Olayın nasıl olduğuna yönelik tüm detaylar ise telefondan bağlanılan tercüman yardımıyla oldu.



“Balığa indim, Çinli peşimden geldi”

Olayın görgü tanığı bir vatandaş, “Ben balığa inmiştim, Çinli peşimden geldi. Orada yüzdüler, ben de sabun verdim. İki kişi geldi, sonra koşarak gittiler. Ardından turistler cüzdanının çalındığını söyledi” diyerek, olay anını anlattı.



Deniz polisi kayalıkları didik didik aradı

Olayın falezlerdeki kıyı alanda gerçekleştiğinin anlaşılması üzerine ise bölgeye deniz polisi de destek olarak istendi. Deniz polisi, şüphelilerin kayalık alanlara saklanacağı ihtimalini göz önünde bulundurarak uzun süre arama gerçekleştirdi. Diğer turistlerin de ilgisini çeken olayda şüphelilere rastlanılmazken, polis verilen şüpheli eşkaline uygun arama çalışması başlattı.

Çinli turistler ve görgü tanığı vatandaş ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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