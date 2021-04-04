Kısıtlamasız deniz keyfinde Rus turist yoğunluğu

Turizm kenti Antalya’da kısıtlamadan muaf tutulan turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sahillerde özelikle Rus turistlerin yoğunluğu göze çarptı.

Turizmin başkenti Antalya’da bugün hava ve deniz suyu sıcaklığı 18 derece, nem oranı ise yüzde 69 olarak ölçüldü. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler de soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde aldı. Nisan ayı olmasına karşın yakıcı güneş eşliğinde uzun süre güneşlenen turistler, denize de girerek bol bol yüzdü. Bazı turistler sahil bandında spor yapmayı tercih ederken, polis ekipleri maske ve mesafe konusunda denetimler gerçekleştirdi.



Rus turistlerin yoğunluğu göze çarptı

Sahildeki yoğunluğun geçtiğimiz aylardaki kısıtlama haftalarına göre daha fazla olduğu dikkat çekerken, özellikle Rus turistlerin yoğunluğu da göze çarptı. Rus turistler bol bol güneşlenip, Akdeniz’in serin sularında uzun süre kulaç attı.

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