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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vaka sayılarının artışı turizmcileri endişelendiriyor

İHA

Vaka sayılarının artışı turizmcileri endişelendiriyor

Turizmci Recep Yavuz, vaka sayılarının artması ve şehirlerin çok yüksek riskli rengi temsil eden kırmızıya dönmesinin turizm açısından kendilerini endişelendirdiğini belirtti.
Güvenli Turizm Sertifikası ile turizmde dünya çapında büyük bir ivme kazanan Türkiye’de, Antalya başta olmak üzere vaka sayıları artışa geçti. Türkiye'nin haritasının kırmızıya döndüğünü anlatan turizmci Recep Yavuz, durumun kendilerini endişeye sevk ettiğini belirtti.

“Eldeki en büyük caydırıcı koz: PCR testi ve karantina”
Devletlerin çekebileceği setlere değinen Recep Yavuz, “Nisanın ilk günleri ile birlikte insanların yüzü güneşe döndü ve ilk fırsatta gidebileceği ilk tatilin hayalini kuruyorlar. Bunu çok iyi bilen ve durumun kontrolden çıkmasından endişe eden devletler, bunun önüne set çekmek için birtakım çağrılar, o da yetmedi yaptırımları ardı ardına sıralıyorlar. Eldeki en büyük caydırıcı koz: PCR testi ve karantina. Belirlenen kriterlere uymayan ülkelere gidenleri maddi ve manevi maliyeti olan bu iki şart ile sınırlıyorlar. Kriterler ülkeden ülkeye değişirken, ana hatları ile tatil ülkelerinin 7 günlük vakaları trafik lambası misali sarı, kırmızı, yeşil olarak belirleniyor. AB 100 bin kişiye 50 vakanın üzerini rizikolu görüyor ve o bölgelere yukarıda bahsettiğimiz PCR test ve karantina şartı getirerek oralara tatil yapmayı büyük ölçüde engelliyor. Bu kriterlere bakarak tatil planlanması durumunda Antalya 143, İstanbul 401, İzmir 156, Muğla 112, Nevşehir 124 vaka sayıları ile portföyden çıkacaktır” diye konuştu.

“Vaka sayıları yüksekliği Türkiye'yi devre dışı bırakmak için ilave bir neden olacaktır”
Güvenli Turizm Sertifikası ile yakalanan ivmenin vaka sayılarının artması ile düştüğünü belirten Recep Yavuz, “Dün Portekiz'in, geçtiğimiz hafta Mallorca'nın önünü açan Avrupa, ilk etapta bu bölgelerin dolmasını düşünüyor. Ardından Yunanistan ve İtalya var. Ancak bununla birlikte AB ülkelerinin başı çektiği aşı pasaportu dayatmasını aşmak zaten başlı başına zor bir konu iken, bir de vaka sayıları yüksekliği Türkiye'yi devre dışı bırakmak için ilave bir neden olacaktır. Halbuki pandemi başından beri güvenli turizm sertifikasyonları ile en hızlı ve etkin tedbirleri alıp, 300'e yakın maddeyi hayata geçirerek bir adım öne geçmiş ve bütün tatil birimlerindeki avantajlarımızla rakip ülkeleri tedirgin etmiştik” diye konuştu.

“Artık sorumluluk biz vatandaşlarda”
Haritanın rengi değişmezse emeklerin boşa gidebileceğini anlatan Yavuz, "Artık sorumluluk biz vatandaşlarda. İyi kötü herkes nasıl korunabileceğini öğrendi ve aslında sadece buna dikkat etmesi gerekiyor. Zira aramızda yaklaşık her 20 kişiden biri virüs bulaştırma riski taşıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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