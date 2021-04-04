Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: 1-2



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) -

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Yusuf Bozdoğan

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Moubandje, Tayfur, Siopis (Dk. 86 Efkan), Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Mustafa

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfelt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim (Dk. 77 Diego Angelo), Soner, Piris, Candeias (Dk. 90+3 Ömürcan), Murat (Dk. 77 Lucas Mugni), Sefa (Dk. 77 Spiridonovic), Lima (Dk. 69 Stancu)

GOLLER: Dk.38 Berkan (Aytemiz Alanyaspor) Dk.8 Johansson, Dk.82 Stancu (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Siopis (Aytemiz Alanyaspor) Halil İbrahim, Soner, Arda, Lima (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 32'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

8'inci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Sefa topu ceza sahası sağındaki Johansson ile buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

17'nci dakikada Alanyaspor'un Kadzior ile sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde yükselen Mustafa'nın vuruşunda top kalecide kaldı.

27'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Kadzior ceza alanı sol çaprazından direkt dibine doğru vuruş yaptı. Kaleci Nordfelt topu rahat kontrol etti.

38'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Davidson şansını denedi top kaleciden sekerek ceza alanı solundaki Berkan'ın önünde kaldı. Berkan'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.

51'inci dakikada Alanyaspor Kadzior ile soldan kullandığı serbest vuruşta Fatih topa yükseldi. Top az farkla auta gitti.

55'inci dakikada gelişen Gençlerbirliği sağdan Candeias ile serbest vuruş kullandı. Candeias'ın vuruşunda arka direğe sarkan Halil İbrahim topu Lima'ya ortaladı. Yakından vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

72'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Kadzior ceza sahası dışında sağdan sert bir şut çekti. Top kalecide kaldı.

80'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ikinci bölgede topla buluşan Tayfur ceza alanı çizgisine kadar yaklaştı. Uzaktan şansını deneyen Tayfur'un şutu kalecide kaldı.

82'nci dakikada Gençlerbirliği'nin sağdan Candeias ile kullandığı serbest vuruşta topu Stancu'ya ortaladı. Stancu ceza sahası içerisinde topa yükselirken onun vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmayı konuk takım 2-1'lik skorla kazandı.

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-04-04 18:02:53



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