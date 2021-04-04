Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Karşılaşma Ankara ekibinin 21’lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Kadzior'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Fatih'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

55. dakikada sağ kanattan Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Halil İbrahim topu, Lima’ya aktardı. Pozisyonun devamında kaleci Marafona izin vermedi.

80. dakikada ceza sahasına sokulan Tayfur'un sert şutu kaleci Nordfeldt'ta kaldı.

82. dakikada Gençlerbirliği’nin sağdan Candeias ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Stancu’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 12



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan x, Süleyman Özay x, Yusuf Bozdoğan x

Alanyaspor: Marafona xxx, Tayfur Bingöl xx, Fatih Aksoy xx, Francois Moubandje xxx, Juanfran xxx, Manolis Siopis xxx (Efkan Bekiroğlu dk. 86 ?), Davidson xx, Damian Kadzior xx, Berkan Kutlu xx, Salih Uçan xxx, Mustafa Pektemek xx

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Ahmet Gülay, Hasan Hüseyin Acar, Umut Güneş, El Mami Tetah

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xxx, Mustafa Akbaş xx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Diego Angelo dk. 77 ?), Arda Kızıldağ xx, Mattias Johansson xx, Daniel Candeias xxx (Ömürcan Artan dk. 90+3 ?), Piris da Motta xx, Soner Dikmen xx, Murat Yıldırım xx (Lucas Mugni dk. 77 x), Sefa Yılmaz xxx (Srdjan Spiridonovic dk. 77 x), Sandro Lima xx (Bogdan Stancu dk. 69 xx)

Yedekler: Yasin Davuş, Übeyd Adıyaman, Dominik Furman, Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Goller: Mattias Johansson (dk. 8), Bogdan Stancu (dk. 82) (Gençlerbirliği), Berkan (dk. 38) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Arda, Sandro Lima (Gençlerbirliği), Manolis Siopis (Alanyaspor)

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