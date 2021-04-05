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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya OSB ile ASAT arasında eğitim işbirliği

İHA

Antalya OSB ile ASAT arasında eğitim işbirliği

Antalya OSB ile ASAT arasından Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol ile ASAT çalışanları Antalya OSB eğitimlerinden yararlanabilecek.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) arasında Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt tarafından akdedilen protokol ile ASAT personelleri Antalya OSB Eğitim hizmetlerinden yararlanabilir hale geldi.

“Ortak akıl”
2015 yılında başlatılan eğitim hizmetlerinin, bölge sınırlarını aşarak Antalya’nın en önemli kurumlarına mentörlük verecek boyuta ulaştığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Bölgemiz için tanımlayıp beyan ettiğimiz misyonu, gerçekleştirdiğimiz proje ve işbirlikleriyle somutlaştırmayı, bu doğrultuda vizyon ve hizmet kavramlarına artı anlamlar ve değerler kazandırarak bölgesel ve toplumsal görevimizi yerine getirmeyi kurumsal bir kültür olarak benimsedik. Sahip olduğumuz bu kurumsal kültür, kişilerin, makamların ve zamanın ötesine geçip ortak aklı oluşturmuştur. Gün geçtikçe katılımcılarımız, paydaşlarımız, tedarikçilerimiz ve ekip üyelerimizce bu kültür daha da benimsenmekte ve ilimize, ülkemize yayılan iyi uygulama ve değerler yansımasına dönüşmektedir” dedi.

“9 bin sertifika”
ASAT ile imzalanan protokolün kurum kültürleri ile ortak aklın bir araya gelmesine, eğitimin hak ettiği kalite standartlarında gerçekleşmesine ve eğitim hizmet programlarının topluma olan olumlu etkisine güç katacağını aktaran Bahar, “2015 yılı itibariyle başladığımız ve pandemi döneminde dahi aralıksız ve tam hedef yakalama oranı ile gerçekleştirdiğimiz eğitim hizmetlerimiz, canlı bir metabolizma olarak gördüğümüz kurumsal yapımız içerisinde, eğitimi kılcal damar olarak değil, atar damar olarak yapılandırdığımızın göstergesi olmuştur. Bugüne kadar 172 eğitmendanışman, 73 eğitim ve danışmanlık firması, Türk Standartları Enstitüsü, Antalya Bilim Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversitelerimizin sürekli eğitim merkezleri, dernekler gibi paydaş yapılarla hizmet sunumunu sağladığımız ve yaklaşık 9 bin sertifikanın teslimini gerçekleştirdiğimiz eğitim organizasyonlarından, paydaş kuruluşlarımızın da katılımcı olarak yararlanabilmesi bizim için mutluluk kaynağıdır. Ortak değerler, ortak kültürler ve ortak akılların öncü olacağı gelecekte, kıymetli işbirliklerin tarafı olmanın bir ayrıcalık olduğu düşüncesi ile paydaş işbirliğimizin hayırlı ve etkili olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

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