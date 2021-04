Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, doğadan topladığı odun ve tahta parçalarıyla heykeller yapan Adnan Ceylan, pandemi nedeniyle atölyesini kapatmasının ardından çalışmalarını evinin bahçesinde sürdürmeye başladı. Atölyeye çevirdiği bahçede kuru ağaç dallarından ve geri dönüşüm malzemelerinden heykeller yapan Ceylan, Japonya'nın bitki şekillendirme sanatı 'bonzai'yi de uyguluyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Atıktan Sanata' başlıklı sergiye 6 heykeliyle katılan, iş insanları Rahmi Koç'un evi için kartal, Ali Koç'un ofisine ise at heykeli yapan Antalyalı sanatçı Adnan Ceylan, pandemiyle iş hayatında değişikliklere gitti. Expo 2016 Fuar Alanı ve Kaleiçi'nde sergilenmek üzere Teke yöresine ait keçi cinsinin konsept heykel çalışmasını yapan Ceylan, son günlerde evinin bahçesindeki atölyede sanatına yön veriyor. Köpeği 'Tobi'nin kurumuş ağaç dallarından yaptığı heykelini de bahçesine koyan Ceylan, Japon ustadan öğrendiği bonzai sanatıyla da bitkilere şekil veriyor.

'BEN GERİ DÖNÜŞÜMCÜYÜM'

"Ben bir geri dönüşümcüyüm. Suda sürüklenmiş ağaçlarla heykeller yapıyorum" diyen Ceylan, çalışmalarını şöyle anlattı:

"Pandemiden dolayı atölyemi ve yaptığım sanat eserlerini sergilediğim sergi mağazamı kapattım. Pandemi herkesi etkilediği kadar sanat camiasını da etkiledi. Sergiler bitti, oteller kapalı, Antalya bölgesi biraz tedirgin. Ama her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Bu süreçte heykellerimi ev atölyemde yapmaya devam ediyorum. Heykellerim birçok farklı yerde sergileniyor. Özel yaptıklarım, özel isimlerin evlerinde ve ofislerinde bulunuyor. Geri dönüşüm ülkemiz için önemli bir konu. Ben bu konuya sanatsal açıdan bakıyorum. Etkileşim içinde bulunduğumuz veya duygusal olarak bağlandığınız hayvanın heykelini ister istemez daha da güzel yapıyorsunuz. 'Tobi' de benim için önemli bir canlı. Evimin neşesi, onun heykelini yaparken sanırım bu duygusal bağlar etkiledi. Heykel kendisine çok benzedi. O da bahçede heykeliyle sürekli etkileşim halinde."

Ayrıca ahşaptan masalar, sandalyeler, özel tasarım kitaplık, hayvan figürleri gibi birçok aksesuar da yaptığını aktaran Ceylan, heykellerin fiyatını boylarına ve kullanılan ağaç dallarının enderliklerine göre belirlediğini söyledi. Ceylan, heykellerin 1000 TL ile 300 bin TL arasında alıcı bulabildiğini belirtti.

JAPON USTADAN ONLİNE EĞİTİM ALDI

Dijital çağın birçok yenilik getirdiğini, birkaç 'tık' ile dünyanın farklı noktalarına uzanılabildiğini anlatan Adnan Ceylan, "Pandemi döneminde kendimi eve kapatıp gün saymak yerine, Japon bonzai bitki şekillendirme sanatçısının online eğitim programına katıldım. Şimdi ise bahçemde birçok farklı bitkinin bonzia denemesi bulunuyor. Vakit buldukça bitkilere şekil veriyorum ve büyümelerini izliyorum. Her şey bir denemeyle başlıyor. Bahçenin önünden geçen herkes bitkilere bayılıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-04-05 12:02:26



