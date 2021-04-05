Zayıflamak için başladığı fitness sporunda hedef dünya şampiyonluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zayıflamak için başladığı fitness sporunda hedef dünya şampiyonluğu

DHA

Zayıflamak için başladığı fitness sporunda hedef dünya şampiyonluğu


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) Antalya'da 8 yıl önce 135 kiloya ulaşınca bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede doktorunun kilo vermesi tavsiyesi üzerine zayıflamaya karar veren 2 çocuk babası İbrahim Sel (41), fitness yaparak 76 kiloya düştükten sonra katıldığı Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness şampiyonasında gümüş madalya kazandı.
Antalya'da oturan İbrahim Sel, 8 yıl önce 135 kiloya yükselince bel ağrısından dolayı hastaneye gitti. Ağrılarından dolayı doktorunun tavsiyesiyle zayıflama kararı alan Sel, diyet ve spora başladı. Fitness yapan Sel, 2 yılda 10 kilo verdikten sonra antrenörlerinin tavsiyesiyle antrenmanlara devam etti. 4 yılda 110 kiloya inen Sel, fitness sporuna ilgisinin artmasıyla kendini geliştirmeye karar verdi. Geçen yıl 76 kiloya düşen Sel, vücut geliştirme ve fitness yarışmalarına katılma kararı aldı. Antalya'da 1 Nisan'da düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılan Sel, 40-44 yaş arası klasik açık sıklet kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti.
Zayıflamak için başladığı fitness sporunda şampiyonaya katılıp kategorisindeki 15 kişi arasında gümüş madalya sahibi olan Sel, "Madalya kazandığımda ayaklarım yerden kesildi. Podyuma nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Zayıflamak için başladığım sporda kilo vererek hem sağlığıma kavuştum hem de başarılı bir sporcu oldum. Gelecek yıl yapılacak Türkiye şampiyonasına altın madalya kazanma hedefiyle hazırlanıyorum. Türkiye şampiyonluğunu kazanıp, milli formayı giymeyi hayal ediyorum. Hedefim, milli takımla İspanya'da düzenlenecek Balkan şampiyonasına katılıp, derece kazanırsam dünya kupasında mücadele etmek" diye konuşu.
DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2021-04-05 12:04:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor
YEREL HABERLER Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller ...
Kemer'de lokomotif, Rus ve yerli turist olacak
YEREL HABERLER Kemer'de lokomotif, Rus ve yerli turist olacak
Nuri Şahin'siz Antalyaspor, 3 puan arayacak
YEREL HABERLER Nuri Şahin'siz Antalyaspor, 3 puan arayacak
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
(Özel) 'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu Zayıflamak için başlayıp şampiyonluğa kadar uzandı Kilolarından dolayı hayatı çekilmez hale gelen, 'Dombili gel dombili git’ diye alay edilen kişinin ibretlik başarı hikayesi 135'den, 76 kiloya düştü, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde 2. oldu
YEREL HABERLER (Özel) 'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip ...
Antalya OSB ile ASAT arasında eğitim işbirliği
YEREL HABERLER Antalya OSB ile ASAT arasında eğitim işbirliği
Hafta sonu kısıtlamaya uymayan 408 kişiye 1 milyon 119 bin TL bin ceza
YEREL HABERLER Hafta sonu kısıtlamaya uymayan 408 kişiye 1 milyon ...
(Özel) Çoban köpeğinden ders gibi vefa örneği Öksüz kuzuları yalancı memeyle emziriyor 20 günlükken keçi sütüyle beslenerek hayatta kalan çoban köpeği, başına geçtiği sürünün öksüz oğlaklarına annelik yapmaya çalışıyor Köpeğin sahibi Mehmet Çırak: “3,5 yılın ardından onlara minnetini, öksüz kalan yavrulara bu şekilde bakarak ödemeye çalışıyor” "Sütü yok ama yalancı memeyle kuzuları emziriyor"
YEREL HABERLER (Özel) Çoban köpeğinden ders gibi vefa örneği Öksüz ...
Belediyeden MSB sınavına ücretsiz ulaşım desteği
YEREL HABERLER Belediyeden MSB sınavına ücretsiz ulaşım desteği
(Özel) Dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası, yeniden ziyarete açılacağı günü bekliyor Dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin en uzun yeraltı gölüne sahip mağara sessizliğe büründü
YEREL HABERLER (Özel) Dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası, yeniden ...
Muratpaşa'nın buğdayları başak verdi
YEREL HABERLER Muratpaşa'nın buğdayları başak verdi
Tarım dünyası akademinin birikimine talip Ali Çandır : "Akademik çalışmalar tozlu raflarda kalmasın"
YEREL HABERLER Tarım dünyası akademinin birikimine talip Ali Çandır ...
Antalya’da ’pencereden baktı’ kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da ’pencereden baktı’ kavgası: 3 yaralı
Pencereden içeriye bakma kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Pencereden içeriye bakma kavgası: 3 yaralı
Otomobil 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 ...
Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Balkon kapısını açmasına sinirlendiği annesini darbetti, erkek arkadaşını bıçakladı
YEREL HABERLER Balkon kapısını açmasına sinirlendiği annesini ...
Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
Semih Tokatlı: “Maçtan maalesef mağlubiyetle ayrıldık”
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: “Maçtan maalesef mağlubiyetle ...
Özcan Bizati: “Daha fazla puana ihtiyacımız var”
YEREL HABERLER Özcan Bizati: “Daha fazla puana ihtiyacımız var”
Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: 1-2
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: 1-2
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 ...
Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 ...