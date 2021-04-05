İMOS ile imar planlarına tek tıkla erişim

İmar planlarının tüm şehirde şeffaflığının sağlanamsı ve vatandaşların doğrudan, en hızlı şekilde imar planlarına erişebilmesi için İmar Otomasyon Sistemi (İMOS) kuruldu



“Tüm veriler tek platformda”

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın ortak çalışmaları sonucunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki imar planları (1/100.000 ÇDP,1/25.000 NİP ve 1/5000 NİP) ve ilgili planlara altlık oluşturacak diğer veriler tek platformda toplandı.



“Parsel bilgisi sorgulama”

İMOS ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tarihinde bir ilk olarak, birinci etapta belediye birimlerinin daha hızlı bilgiye erişebilmesini ve koordinasyonu sağlamak amacı ile parsel bilgisi sorgulanabilir olarak hizmete sunuldu. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde onaylanan, Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğundaki imar planları coğrafi bilgi sistemi altyapısı ile parsel bilgisi sorgulanabilir şekilde belediye sitesinde yayınlanmaya başladı.



“Şeffaf planlama anlayışı”

Bu uygulama ile vatandaşlar plan ve değişikliklerinin hangi parselleri kapsadığını görebilecek. Yapılan plan ve değişikliklere ilişkin belgelere şeffaf belediyecilik anlayışı ile doğrudan erişebilirken, kendi parselinin plan veya değişiklik içinde kalıp kalmadığını öğrenebilecek. İkinci etapta Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 19 ilçenin planları şeffaf olarak vatandaşın hizmetine açılacak.



“Çalıştay düzenlendi”

Büyükşehir Belediyesi’nde İmar Otomasyon Sistemi ile ilgili bir çalıştay düzenlendi. Başkan İmar Danışmanı Şehir Plancısı Alper Gökçay, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hüsamettin Elmas ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Cemil Böcek ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştaya, 12 daire başkanlığından yaklaşık 100 teknik personel katıldı. Başkan Danışmanı Alper Gökçay, Büyükşehir Belediyesi’nde bugüne kadar farklı zamanlarda İmar Otomasyon Sistemi kurulması için denemeler yapıldığı ancak idare, yazılım ve yetişmiş personel uyumu sağlanmadığından hepsinin yarım kaldığını anlattı.



“2 yıl gibi kısa bir sürede kuruldu”

Gerekli uyumu sağlayarak, 2 yıl gibi kısa bir sürede İMOS’u kurduklarını ifade eden Gökçay, Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü her projede temel altlık olan her ölçek imar planına tüm belediye birimlerinin doğrudan ulaşmasını sağladıklarının altını çizdi. Çalıştayda İmar ve Şehircik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü’nden Şehir Plancısı Salih Sandal kurulan sistem hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

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