Alanya Belediyesi'nden altyapı atağı

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Alanya Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerin birçok noktasında altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, planlama doğrultusunda kentte yağmur suyu drenaj çalışmalarına devam ediyor. Büyükhasbahçe Mahallesi Telliler Sokak, Sugözü Mahallesi, Oba Mahallesi Karakocalı Mevki, Çarşamba ve Bektaş Mahallesi’nde yağmur suyu drenajı yapılıyor. Alanya’da merkezden kırsala çok ciddi altyapı çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, altyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Yücel, "Çalışma planlamalarımızda önceliğimiz altyapı. Alanya’mızı standart alt ve üst yapı hizmetlerine kavuşturmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

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