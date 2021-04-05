Alanya’da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden 75 kişiye toplam 186 bin 750 TL idari para cezası kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonu ilçe genelinde aralıksız denetim yaptı. Polis sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden ve maske takmayan 63 kişiye 151 bin 200 TL idari para cezası uyguladı.

Jandarmadan 12 kişiye ceza

Jandarmanın gerçekleştiği denetimlerde ise 12 kişiye toplam 35 bin 550 TL idari para cezası kesildi. Buna göre ilçe genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplamda 75 kişiye 186 bin 750 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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