Alanya'da otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bahçeye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Payallar Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan M D. (22) idaresindeki 7 LBD 99 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye uçtu. Takla atarak ters dönen araçta sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.D.’yi ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan M D.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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