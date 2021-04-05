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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer pazarlarında HES kodu uygulaması

İHA

Kemer pazarlarında HES kodu uygulaması

Kemer Belediyesi ekipleri, ilçede kurulan pazar yerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması yapıyor.
Pandemiye karşı alınan tedbirler kapsamında HES kodu uygulaması yapan Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde pazar esnafına HES kodu uygulaması yapıyor. HES kodu bulunmayan pazar esnafının tezgah açmasına izin vermeyen belediye ekipleri, daha sonra alışveriş için gelen ilçe sakinlerinin de HES kodu olup olmadığına bakıyor. HES kodu olmayanlara gerekli uyarılarda bulunan belediye ekipleri, HES kodunun alınması konusunda yardımda bulunarak, ateş ölçümlerini de gerçekleştiriyor.
Zabıta ekipleri, HES kodu uygulamasının yanı sıra pazardaki tezgahları tek tek dolaşarak tezgahlar arasındaki sosyal mesafeyi, maskelerin düzgün takılıp takılmadığını ve hijyen kurallarını denetliyor.

“HES kodu olmayanlar pazara alınmıyor”
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, kalabalık ortamlarda bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle pazar alanlarında alınan tedbirleri üst seviyeye çıkardıklarını söyledi. İlçe genelinde de dezenfekte çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Topaloğlu, “Pazar yerlerinde vatandaşlarımızın ateşini ölçüp ücretsiz olarak maskelerimizi dağıtmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız ve pazar esnafımız maske ve sosyal mesafeye dikkat ediyorlar. Belediye ekiplerimiz de pazar yerlerinde tüm denetimlerini yapıyor. HES kodu olmayanlar pazara alınmıyor. Bu işin üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Lütfen kurallara uyalım” diye konuştu.

Belediyenin aldığı önlemlerin gayet iyi olduğunu anlatan pazar esnaflarından Mehmet Ağaroğlu, tezgah aralarında mesafe bıraktıklarını ve maske ile hijyen kurallarına uyduklarını dile getirdi. Pazar esnaflarından Oğuz Kavuz ise HES kodu uygulamasının korona virüsü kontrol altına alma konusunda çok önemli olduğunu söyledi. Kavuz, belediyenin yaptığı uygulamaları beğendiğini belirterek, herkesin kurallarına uyması gerektiğini ve pandeminin el birliği ile yok olacağını söyledi.

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