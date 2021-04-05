Antalya Memur- Sen'den 104 emekli amirale suç duyurusu

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Süleyman EKİN/ ANTALYA (DHA)MEMURSen Antalya İl Başkanı Ünal Hisarkaya, bildiri yayımlayan 104 emekli amiral hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Antalya Adliyesi'ne gelen MemurSen Antalya İl Yönetimi, bildiri yayımlayan 104 emekli amiral hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yazılı açıklama yapan İl Başkanı Ünal Hisarkaya, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan açıklama yayımladığına dikkat çekerek, "Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-04-05 17:11:13



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