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AESOB Başkanı Adlıhan Dere: “Esnafımız haksız rekabete kurban edilmemeli” Esnaf zincir marketlerin faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesini istiyor

İHA

AESOB Başkanı Adlıhan Dere: “Esnafımız haksız rekabete kurban edilmemeli” Esnaf zincir marketlerin faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesini istiyor

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyan esnaf ve sanatkarların pandeminin sorumlusu olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak haksız rekabet koşullarının önlenmesi amacıyla ulusal zincir marketlerin faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

“Perakende Yasası’nda köklü bir değişikliğe gidilmeli”
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yüzlerce farklı sektörde binlerce esnafın sattığı ürünü, zincir marketlerin bir tek şubesinde satarak rekabet ortamının dengesini bozduğunu belirterek, “Ulusal zincir marketler, gıda ürünleri dışında teknoloji, tekstil, ayakkabı, kozmetik, beyaz eşya, mobilya, halı, küçük ev aletleri, kırtasiye ürünleri, bijuteri, oyuncak vb. gibi onlarca sektörün sattığı ürünleri satarak, piyasanın dengesini bozuyor. Zincir marketler binlerce farklı ürün satarak birçok sektörü doğrudan olumsuz olarak etkiliyor. Her sokağa yan yana açılan ve yüzlerce sektörde esnafın işini tek şubede yapan zincir marketlere karşı kazancı düşen esnaf ve sanatkarlarımızın korunması için çalışma saatleri başta olmak üzere Perakende Yasası’nda köklü bir değişikliğe gidilmeli” dedi.

“Tekelleşme esnafımızın kazancı için her zaman tehdit oluşturuyor”
Tekelleşmenin, esnafın kazancına her zaman tehdit oluşturduğunu söyleyen Dere, “Esnafımızın haksız rekabete karşı korunması için öncelikle zincir marketlerin açılışları izne tabi olmalı. Bu izin ise bölgedeki arztalep dengesine, trafik oluşmasına izin verilmeyecek yerlerde, o bölgenin nüfus yoğunluğuna, satış alanlarının yüzölçümüne bakılması gibi kriterlere göre belirlenmeli. Bununla aynı öneme sahip bir diğer konu ise, toptancı ve üreticilerin zincir marketlere ve büyük işletmelere verdiği ürün fiyatını esnaf için de aynı tutması. Toptancı ve üreticiler büyük, küçük veya ürün sayısı göz etmeksizin her alıcıya aynı gramajda aynı fiyattan ürün satmalı. Perakende Yasası’nda yapılacak değişiklikle zincir marketlerin gıda dışındaki ürünleri satmasına sınırlama getirilmeli. Tekelleşme esnafımızın kazancı için her zaman tehdit oluşturuyor. Bununla ilgili devletimizin çalışmalarını yakından Estakip ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın korunması, istihdamın zarar görmemesi ve ekonomi dengelerinin bozulmaması için çok önemli” diye konuştu.

“Kurallara uyan esnafımız mağdur edilmemeli”
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, zincir marketlerin her sokağa her mahalleye girdiklerini, on binlerce şubeye sahip olmakla övündüklerini dile getirerek, “Gıdadan tekstile, kozmetikten mobilya ve elektronik ürüne kadar her sektörden ürünleri satan zincir marketler tüm meslek kollarını olumsuz etkiliyor. Kırtasiyeden beyaz eşyaya, gıda ürünlerinden hazır giyime satmadıkları hiçbir kalemde ürün yok. Esnafın bu haksız rekabetin eziciliği karşısında korunması için Perakende Yasası’nın bir an önce köklü bir değişiklik ile güncellenmesi şart oldu” diye konuştu.

“Esnafımızın zincir marketlerle rekabet edecek imkanı kalmadı”
Esnafın zincir marketlerle rekabet edecek gücü olmadığını belirten Dere, “Perakende sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın zincir marketlerle rekabet edecek imkanı kalmadı. Zincir marketler kendi reklamlarında bile şube sayılarıyla ve her mahalle arasında açtıkları şubelerle övünüyorlar. Ayrıca esnafımızın bu marketler karşısında ayakta kalabilmesi için ucuz ürün alabilmesinin de önü açılmalı. Özellikle Pandemi sürecinde devletimizin almış olduğu tüm kurallara uyan esnafımız mağdur edilmemeli. Zincir marketler 365 gün açık bir şekilde çalışırken, esnafımız hafta sonu yasakları nedeniyle belirli kısıtlamalara tabi olup dükkanını kapatmak durumunda kalıyor. Kısıtlama günlerinde zincir marketler, esnafımızın satamadığı ürünleri satmaya devem ediyorlar. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyan esnafımız Pandeminin sorumlusu olarak görülmemeli” şeklinde konuştu.

“Esnafa pahalı, zincir marketlere ucuz ürün verilmemeli”
Zincir marketlerin şube açmalarının belirli kriterlere ve kurallara bağlanması gerektiğini belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Esnaf ve sanatkarlarımızın haksız rekabete karşı korunması için öncelikle zincir marketlerin açılışları izne tabi olmalı. Bu izin ise bölgedeki arztalep dengesine, trafik oluşmasına izin verilmeyecek yerlerde, o bölgenin nüfus yoğunluğuna, satış alanlarının yüzölçümüne bakılması gibi kriterlere göre belirlenmeli. Bununla aynı öneme sahip bir diğer konu ise, toptancı ve üreticilerin zincir marketlere ve büyük işletmelere verdiği ürün fiyatını esnaf için de aynı tutması. Zincir marketler toptancılardan daha düşük gramajda, daha fazla ürün alarak satış fiyatında esnafa karşı avantajlı oluyor. Bu da zincir marketlerin ucuz, esnafın ise pahalı ürün sattığı algısına yol açıyor. Toptancı ve üreticilerin her alıcıya aynı fiyatta ve aynı gramajda ürün satması zorunlu hale gelmeli” ifadelerini kullandı.

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