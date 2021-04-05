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Otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu Ağabeyine attığı mesajla kendisini öldüreceğini belirten genç, sahil yolunda ölü bulundu

İHA

Otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu Ağabeyine attığı mesajla kendisini öldüreceğini belirten genç, sahil yolunda ölü bulundu

Antalya'da bir otelde çalışan 19 yaşındaki genç, ağabeyine mesaj atarak kendisini öldüreceğini söylemesinin ardından deniz kıyısında başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Beldibi Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan Mehmet Büdün (19), Denizli’deki ağabeyine mesaj atarak kendisini öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine kardeşini arayan ancak ulaşamayan ağabey, Mehmet’in Kemer’deki arkadaşlarını telefonla arayarak yardım istedi. Genci aramak için genellikle gittiği sahil boyunu kontrol eden arkadaşlarından biri, Mehmet Büdün’ü eski Çamdağ Tüneli yanında yoldan 100 metre aşağıdaki sahilde hareketsiz yatarken buldu. Silahla başından vurulmuş haldeki arkadaşını gören genç, hemen 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağılık ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi cumhuriyet savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışma ve delillerin toplanmasından sonra Büdün’ün cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, buradaki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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