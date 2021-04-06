Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak istiyor

DHA

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak istiyor


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)-AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı 2-1 kazanan Akdeniz temsilcisi, siyah beyazlı ekibe karşı deplasmanda oynayacağı maçı da kazanmak istiyor.
Süper Lig'in 33'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor yarın saat 19.00'da Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Ümit Öztürk yapacak. İki ekip lig tarihinde bugüne dek 9 kez karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 7 kez galip gelen taraf oldu. Alanyaspor ise rakibine karşı tek galibiyeti bu sezonun ilk yarısında aldı. Bir maçta ise rakipler puanları paylaştı. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı bugüne dek oynadığı 9 maçta 7 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 18 gol gördü. Turuncu yeşilli takım ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.
ÖZTÜRK'ÜN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA HER İKİ TAKIM DA 7 KEZ GALİP GELDİ
Maçın hakemliğini yapacak Ümit Öztürk, bugüne kadar Alanyaspor'un 12 maçını yönetirken, turuncu yeşilli takım bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Öztürk, Alanyaspor'un 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında Alanya'da oynanan ve büyük tartışmalara neden olan Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemliğini de yapmıştı. Tartışmalı kararların verildiği maçta Alanyaspor rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Ümit Öztürk, Beşiktaş'ın ise bugüne dek 10 maçında düdük çaldı, siyah beyazlı ekip bu maçlardan 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.
Öte yandan Ümit Öztürk Alanyaspor'un 5 deplasman maçında görev yaparken, Beşiktaş'ın da evinde oynadığı 5 maçı yönetti. Akdeniz temsilcisi bu maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, siyah beyazlı ekip evinde Öztürk'ün yönettiği maçların 4'ünü kazanırken 1 karşılaşmada kaybeden taraf oldu.
ÇAĞDAŞ ATAN, SERGEN YALÇIN'A KARŞI RÖVANŞI DA ALMAK İSTİYOR
Geçen sezona kadar birlikte çalışan Sergen Yalçın ve Çağdaş Atan ilk kez bu sezon başında rakip takımların hocası olarak karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada gülen taraf Çağdaş Atan olurken, Alanyaspor rakibi de ilk kez mağlup etmiş oldu. Atan İstanbul'daki rövanş maçını da alarak Beşiktaş'a karşı ikinci galibiyetini almak ve rakibinin evindeki 4 maçlık yenilmezlik serisine son vermek istiyor.
ALANYASPOR'UN CEZALI OYUNCULARI FORMALARINA KAVUŞUYOR
Aytemiz Alanyaspor'da cezalı oyuncular sahaya dönerken, takımla çalışmalara başlayan Babacar'ın bu maçta forma giyip giyemeyeceği maç günü netlik kazanacak. Geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor'da Tzavellas, Bareiro ve Ceyhun sarı kart cezalısı oldukları için Caulker ile Efecan sakatlıkları nedeniyle, Babacar da sakatlıktan yeni çıktığı için kadroda yer almamıştı. Ayrıca Moubandje ve Efecan takımda sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın Beşiktaş karşısında ideale yakın 11 ile çıkması bekleniyor.
MUHTEMEL KADRO
Alanyaspor'un Beşiktaş maçında sahada olması beklenen ilk 11'i şöyle:
Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Bareiro
SAKAT: Efecan, Caulker
CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-04-06 10:27:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'nın güvenli turizmi Romanyalılara anlatıldı Tur operatörleri ve gazetecilerden oluşan 180 kişilik Romanyalı gruba, Antalya'nın pandemi dönemindeki turizm faaliyetleri aktarıldı Romanya Tur Operatörü Soley Tur Sahibi Erdinç Adalı: Türkiye’nin güvenli olduğunu pandemiye karşı her türlü önlemin alındığını, buranın güvenli destinasyon olduğunu göstermek istiyoruz" "Önümüzdeki tek engel pandemi, hayat normalleşirse satışlar yükselecektir"
YEREL HABERLER Antalya'nın güvenli turizmi Romanyalılara ...
Antalya Kültür Sanat’tan “Güncel Antalya’nın Kadim Suları” sergisi
YEREL HABERLER Antalya Kültür Sanat’tan “Güncel Antalya’nın Kadim ...
Otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu Ağabeyine attığı mesajla kendisini öldüreceğini belirten genç, sahil yolunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Otel çalışanı genç başından vurulmuş halde ...
Atatürk Parkı projesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Atatürk Parkı projesinde sona gelindi
AESOB Başkanı Adlıhan Dere: “Esnafımız haksız rekabete kurban edilmemeli” Esnaf zincir marketlerin faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesini istiyor
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Adlıhan Dere: “Esnafımız haksız ...
Antalya Memur- Sen'den 104 emekli amirale suç duyurusu
YEREL HABERLER Antalya Memur- Sen'den 104 emekli amirale suç ...
Antalyaspor bayrakları 9 noktada satışta
YEREL HABERLER Antalyaspor bayrakları 9 noktada satışta
Falezlerde tehlikeli 'Titanic' romantizmi
YEREL HABERLER Falezlerde tehlikeli 'Titanic' romantizmi
İntihar için çıktığı falezlerde acıkınca kebap istedi
YEREL HABERLER İntihar için çıktığı falezlerde acıkınca kebap istedi
Kemer pazarlarında HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Kemer pazarlarında HES kodu uygulaması
İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti Transseksüel olduğunu söyleyen kişi: “Takipçim fazla benim. 177 kişi izliyor şu an” “Sabahın köründe bile bir sürü insan izliyor” Karısıyla tartışıp falezlerde intihara teşebbüs eden adam, eşinin gözyaşlı seslenişiyle ikna oldu
YEREL HABERLER İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle ...
TARSİM, 13’üncü SÖS Yıllık Proje Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı’na katıldı
YEREL HABERLER TARSİM, 13’üncü SÖS Yıllık Proje Değerlendirme ve ...
Davut Çetin’den Mart ayı enflasyonu değerlendirmesi Davut Çetin: “2001 sonrası en yüksek Mart ayı üretici enflasyonu ile karşı karşıyayız” Salgını en kısa sürede yenmeye odaklanmalı, mağdur kesimlerle dayanışmaya önem vermeliyiz"
YEREL HABERLER Davut Çetin’den Mart ayı enflasyonu ...
Alanya'da otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Alanya'da otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı
Antalya toplam muz üretiminin yüzde 41’ini karşılıyor Türkiye'de muz üretimi 7 kat artıp 730 bin tona ulaştı Muzun geleceğine yön veren çalıştay başladı
YEREL HABERLER Antalya toplam muz üretiminin yüzde 41’ini ...
Alanya Belediyesi'nden altyapı atağı
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi'nden altyapı atağı
Alanya’da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı
YEREL HABERLER Alanya’da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı
Alanya Belediyesi, mahalle yolunu hizmete sokmak için çalışıyor
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi, mahalle yolunu hizmete sokmak için ...
Turizmde 'kırmızı kategori' endişesi
YEREL HABERLER Turizmde 'kırmızı kategori' endişesi
Halk Et tırına kısıtlama düzenlemesi
YEREL HABERLER Halk Et tırına kısıtlama düzenlemesi
Başkan Genç, ilçedeki bakım onarım çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Genç, ilçedeki bakım onarım çalışmalarını ...
İMOS ile imar planlarına tek tıkla erişim
YEREL HABERLER İMOS ile imar planlarına tek tıkla erişim
Kemer sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kemer sezona hazırlanıyor
Konyaaltı’nda yeni kreş Hurma’ya yapılacak
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda yeni kreş Hurma’ya yapılacak