Turizmde iç pazar önemli aktörlerden olacak Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ali Ceylan: "Türk pazarı kuvvetli bir pazardır, bizim için bu yıl ana faktörlerden biri iç pazar olacaktır" "Pandeminin bize getirdiği en büyük şey belirsizlik" "Almanya'da aşı pasaportu kesinleşirse Türk turizmine olumlu katkı yapar"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ali Ceylan, "İç pazar bizim için sadece kriz zamanlarında önemli değil, her zaman önemlidir. İç pazar bu yıl ana faktörlerden biri olacaktır" dedi.

AKTOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Sherwood Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan, ilk otellerini 3 hafta önce açtıklarını ve beklediklerinden daha yüksek rezervasyonlar aldıklarını kaydetti. Zor bir dönemden geçtiklerini dile getiren Ceylan, “Beklediğimizden daha iyi olması, çok iyi olduğu anlamına gelmemelidir. Ama en azından insanların tatile geldiğini ve tatili gitmek istediğini görmek açısından önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Otellerde yoğunlukla Rus ve yerli turistin olduğunu belirten Ceylan, "Bu sezon için öngörüde bulunmak çok zor. Pandeminin bize getirdiği en büyük şey belirsizlik. Hepimizin umduğu sezonun iyi geçmesi, buna sebepte insanların tatile ve sosyalleşmeye olan ihtiyaçları. Tahminin geçen yıldan daha iyi sezon olacak ama rakam vermek için şu an erken" ifadelerini kullandı.

Aşı pasaportu hakkında düşüncelerini de paylaşan Ceylan, “Almanya’da bu kesinleşirse Türk turizmine olumlu yönde katkı yapacaktır. İnsanlar daha güvenle tatile çıkacaklardır. İnsanlara aşınızı olduğunuz zaman tatile gitmenizde sakınca yoktur mesajının verilmesi aslında onlara baştan beri arzuladığımız ‘tatile gidebilirsiniz’ mesajını verecek. Bunun neticesinde olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Türkiye turizminin geçen yıl çok iyi bir sınav verdiğini anımsatan Ceylan, güvenli turizm sertifikasının bit nevi tüm otellerde test edildiğini dile getirdi.

Ceylan, bu testi başarıyla verdiklerini ve bu sezona da çok hazır olduklarının altını çizdi.

İç pazarın en önemli dinamiklerinden biri olduğuna vurgu yapan Hasan Ali Ceylan, “İç pazar bizim için sadece kriz zamanlarına önemli değildir. Her zaman önemlidir. Türk pazarı kuvvetli bir pazardır. Bizim için bu yıl ana faktörlerden biri iç pazar olacaktır. Sayıca iç pazar en yükseklerden biri olacağı kesin. Bunu zaman gösterecek. Sadece iç pazar kaynaklı olmayan bir turizm yılı yaşarız. Öyle olması turizmin, uluslararası seyahatin yara aldığı anlamına gelir. Umarım bütün ülkelerden misafirlerimizi ağırlarız" ifadelerini kullandı.

Ceylan, ilk otellerini açtıklarını, toplam 7 otelin açılışının mayısın ikinci haftasına tamamlanacağını sözlerine ekledi.

