İngilizin kaçak villasına yıkım süreci başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İngilizin kaçak villasına yıkım süreci başladı

DHA

İngilizin kaçak villasına yıkım süreci başladı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Demre'deki Üçağız Yarımadası'nda İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in 10 yıl önce satın aldığı villanın yıkımı için şirkete tanınan 30 günlük süre sona erdi. Şirket, yıkım kararına karşı Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, itirazın yıkım için engel taşımadığını belirterek, çalışmalara başlanıldığını söyledi.
Antalya'nın Demre ilçesinde tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Üçağız Yarımadası'nda, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi ve 1'inci derecede doğal sit alanında 'Ziyat Koyu' olarak adlandırılan bölgede, 'kaçak yapı' statüsündeki iki katlı yapıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yıkım kararı sonrasında, İngiliz şirket ve Demre Belediyesi arasındaki hukuki süreç devam ederken, belediye yıkım için hazırlıklara başladı.
PANDEMİDE İNŞA EDİLDİ
İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in büyük ortağı olduğu ve Demre'den bir kişinin de küçük ortağı olduğu belirtilen Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Turizm ve Ticaret Şirketi üzerine kayıtlı kaçak yapı yıkılarak, 'İmar barışı' kapsamında alınan yapı kayıt belgesi ile yerine yeni bir villa inşa edildi. Doğa harikası yarımadada pandemi sürecinde inşa edildiği belirtilen villanın büyük bölümü tamamlandı.
VİLLADA NELER VAR?
Villadan denize inmek için bir merdiven, merdivene bitişik iskele, sol tarafında ise denize sıfır oturma, güneşlenme ve şezlong amaçlı kameriye tarzı bir yapı, adanın uç kısmına yakın bir yerde de yaklaşık 40 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kuruldu.
VATANDAŞ ŞİKAYETİ
Villayla ilgili bazı vatandaşlar CİMER, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Demre Belediyesi gibi ilgili kurumlara şikayette bulundu. Şikayet üzerine Demre Belediyesi, Üçağız Limanı karşısındaki yarımadanın güney kısmında sadece deniz yoluyla ulaşılabilen villa inşaatını mühürledi. Ancak yapı kayıt belgesi olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruldu.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, başvuruyu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderdi. Komisyon, ÖÇK ve doğal sit alanı olması ve Kıyı Kanunu'na aykırı bulunması hususlarını dikkate alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş istedi. Bakanlığın ilgili birimleri, villayı da içeren 7 ayrı yapı üzerine alınan yapı kayıt belgesinin iptal edilmesine yönelik görüş bildirdi.
YIKIM VE PARA CEZASI
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapı kayıt belgesini iptal ederek, yıkımı için kararı Demre Belediyesi'ne gönderdi. İlgili şirket yetkilileri hakkında da gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Yıkım kararının tebliğ edildiği Demre Belediyesi'nde, 30 Ekim'de Belediye Başkanı Okan Kocakaya başkanlığında yapılan encümen toplantısında, villa ve etrafındaki yapıların yıkımına karar verildi ve 63 bin 437 TL idari para cezası kesildi. Villanın yıkımı için 30 günlük yasal süre 10 Aralık'ta sona erdi.
YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
İngiliz şirketin avukatı, Demre Belediyesi'nin yıkım kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 'Yürütmenin durdurulması' başlıklı 27'nci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükmü kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, belediyenin savunmasının alınmasına, yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verdi. 18 Kasım 2020 tarihinde verilen mahkeme kararında, Demre Belediyesi'nden savunma istendi. Ayrıca Demre Belediyesi'nden dava ile ilgili 10 belge ve bilgi de talep edildi.
YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI KALDIRILDI
Demre Belediyesi'nce mahkemeye gönderilen savunmada, yapı kayıt belgesinin ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce iptal edildiği ve belediye olarak yapılan işlemin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yasal emirlerini yerine getirmek olduğu belirtildi. Savunmada, alanın 1'inci derece doğal sit alanı olduğu belirtilerek, KaşKekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde olduğu ve kıyı kenar çizgisi ihlali olduğu da vurgulandı. Belediyenin savunması üzerine yeni bir karar alan Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Karşı tarafın açtığı dava sonrası yürütmeyi durdurma kararı alan mahkemenin işlemleri tamamen durdurması sonrasında yıkım için şirkete tanınan 30 günlük süre sona erdi. İlgili şirket ise Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'nin kararına karşı üst mahkeme Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu.
İtiraz sürecinin yıkım için bir engel taşımadığını belirten Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, hazırlıklara başlandığını belirterek, şöyle konuştu:
"Villanın bulunduğu yer bir yarımada ama yol olmadığı için bir ada gibi değerlendirilebilir. Yarımadada elektrik ve su yok. O yüzden kompresör veya jeneratör götürmemiz ve ciddi bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu hazırlıklarımıza başladık ve belki bu süreç içerisinde Konya'dan da karar gelir. Ancak oradan gelecek kararın da aksi yönde olmasını beklemiyoruz."
İPTAL EDİLEN BELGELER
İptal edilen yapı kayıt belgeleri, 169 kapı nolu bina, 27 metrekare tek bağımsız bölüm, 6,5 metrekare enerji odası, 66 metrekare tek katlı bina, 15 metrekare mutfak kısmı, 94 metrekare su deposu, 161 metrekare yüzey alanlı iskeleyi içeriyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-04-06 12:31:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mavi Kelebekler, yarı finale yükselmek istiyor
YEREL HABERLER Mavi Kelebekler, yarı finale yükselmek istiyor
Turizmde iç pazar önemli aktörlerden olacak Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ali Ceylan: "Türk pazarı kuvvetli bir pazardır, bizim için bu yıl ana faktörlerden biri iç pazar olacaktır" "Pandeminin bize getirdiği en büyük şey belirsizlik" "Almanya'da aşı pasaportu kesinleşirse Türk turizmine olumlu katkı yapar"
YEREL HABERLER Turizmde iç pazar önemli aktörlerden olacak Akdeniz ...
Banka çalışanın hesabını boşalttığı yalanıyla 40 bin lirasını dolandırdılar, İzmir'de yakalandılar Kucağında çocuğuyla parasının peşine düşen kadın neye uğradığını şaşırdı Dolandırıcılara inanıp banka şubesine 40 bin lira yatırdı, başka bankaya da yönlendirilince dolandırıldığını anladı Telefon dolandırıcılarını kullandıkları IBAN numaraları ele verdi
YEREL HABERLER Banka çalışanın hesabını boşalttığı yalanıyla 40 bin ...
Döşemealtı Belediyesi esnafa kira desteğini uzattı
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesi esnafa kira desteğini uzattı
Antalyaspor iç saha serisini 8'e çıkarmak istiyor
YEREL HABERLER Antalyaspor iç saha serisini 8'e çıkarmak istiyor
Acentelerle online toplantı
YEREL HABERLER Acentelerle online toplantı
Kuluöztürk: " Türkiye artık darbecilerin cirit atacağı bir ülke olmaktan çıkmıştır”
YEREL HABERLER Kuluöztürk: " Türkiye artık darbecilerin cirit ...
Bu da çiçek hırsızı Önce etrafı kolaçan eden kadın, saksıdaki çiçekleri tek tek kopartıp ortadan kayboldu
YEREL HABERLER Bu da çiçek hırsızı Önce etrafı kolaçan eden kadın, ...
Gözaltına alınırken 'sen kimsin ulan' diyerek polisin bacak arasına tekme attı Tekme sonrası polis memuru acı içerisinde kıvrandı Şüphelinin gözaltına alınma ve tekme anı İranlı turistin cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Gözaltına alınırken 'sen kimsin ulan' diyerek polisin ...
(ÖZEL) Iraklı Teknik Direktör Hamza: Türk futbolu zirveye doğru ilerliyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Iraklı Teknik Direktör Hamza: Türk futbolu ...
Firari uyuşturucu sanığı ekip aracına çarparak kaçmaya çalıştı başaramadı Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Firari uyuşturucu sanığı ekip aracına çarparak ...
Torosların zirvesinden toplayıp yağının 10 gramını 20 TL'den satıyorlar 100 kilogram ardıç meyvesinden 2 litre yağ çıkıyor Alternatif tıpta kullanılan ardıç yağının faydaları saymakla bitmiyor
YEREL HABERLER Torosların zirvesinden toplayıp yağının 10 gramını 20 ...
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak istiyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak ...
Antalya'nın güvenli turizmi Romanyalılara anlatıldı Tur operatörleri ve gazetecilerden oluşan 180 kişilik Romanyalı gruba, Antalya'nın pandemi dönemindeki turizm faaliyetleri aktarıldı Romanya Tur Operatörü Soley Tur Sahibi Erdinç Adalı: Türkiye’nin güvenli olduğunu pandemiye karşı her türlü önlemin alındığını, buranın güvenli destinasyon olduğunu göstermek istiyoruz" "Önümüzdeki tek engel pandemi, hayat normalleşirse satışlar yükselecektir"
YEREL HABERLER Antalya'nın güvenli turizmi Romanyalılara ...
Antalya Kültür Sanat’tan “Güncel Antalya’nın Kadim Suları” sergisi
YEREL HABERLER Antalya Kültür Sanat’tan “Güncel Antalya’nın Kadim ...
Otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu Ağabeyine attığı mesajla kendisini öldüreceğini belirten genç, sahil yolunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Otel çalışanı genç başından vurulmuş halde ...
Atatürk Parkı projesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Atatürk Parkı projesinde sona gelindi
AESOB Başkanı Adlıhan Dere: “Esnafımız haksız rekabete kurban edilmemeli” Esnaf zincir marketlerin faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesini istiyor
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Adlıhan Dere: “Esnafımız haksız ...
Antalya Memur- Sen'den 104 emekli amirale suç duyurusu
YEREL HABERLER Antalya Memur- Sen'den 104 emekli amirale suç ...
Antalyaspor bayrakları 9 noktada satışta
YEREL HABERLER Antalyaspor bayrakları 9 noktada satışta
Falezlerde tehlikeli 'Titanic' romantizmi
YEREL HABERLER Falezlerde tehlikeli 'Titanic' romantizmi
İntihar için çıktığı falezlerde acıkınca kebap istedi
YEREL HABERLER İntihar için çıktığı falezlerde acıkınca kebap istedi
Kemer pazarlarında HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Kemer pazarlarında HES kodu uygulaması
İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti Transseksüel olduğunu söyleyen kişi: “Takipçim fazla benim. 177 kişi izliyor şu an” “Sabahın köründe bile bir sürü insan izliyor” Karısıyla tartışıp falezlerde intihara teşebbüs eden adam, eşinin gözyaşlı seslenişiyle ikna oldu
YEREL HABERLER İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle ...