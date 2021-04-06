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Lüks villada düzenek kurup Hint keneviri yetiştirdiler Villada Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İHA

Lüks villada düzenek kurup Hint keneviri yetiştirdiler Villada Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Antalya’nın Serik İlçesinde villada düzenek kurup Hint keneviri yetiştiren 2 şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 16 kök Hint keneviri ile bu bitkilerden elde edilen 800 gram kubar esrar maddesi ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer şüpheli tutuklandı.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını engellemeye yönelik Serik Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında, Boğazkent Mahallesi'nde bir villa da Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği ve bu bitkilerden elde edilen kubar esrar maddesinin Manavgat’ta satışının yapıldığı ihbarı alındı. İhbarı değerlendiren ekipler, bahse konu adrese yapılan operasyonda T.E. ve yabancı uyruklu B.M.F. isimli şahısları, Hint keneviri bitkisi yetiştirmek için özel olarak dizayn edilmiş ve 3 adet güvenlik kamerasıyla izlenen villada 16 kök Hint keneviri bitkisi ve bu bitkilerden elde edilmiş daralı 800 gram kubar esrar maddesiyle birlikte yakalandı.
Villada yapılan incelemede, şahısların bitkiden yayılan kokuyu önlemek için özel olarak havalandırma sistemi kullandığı ve villayı güvenlik kameralarıyla izledikleri tespit edildi. Bitkideki bağımlılık oranını arttırmak ve gelişimini hızlandırmak amacıyla topraksız Hint keneviri bitkisi yetiştirmek için kullanılan gübreler, ışıklandırmalar, klima iklimlendirme sistemleri, nem ısı hava akımı otomatik ayarlamaya yarayan sistemler, otomatik sulama sistemleri ve güvenlik kameralarına el konuldu.
Şüpheliler, Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca '“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Esrar Elde Etmek İçin Hint Keneviri Ekimi Yapmak' suçlarından haklarında yapılan işlemlerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden B.M.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüpheli T.E. tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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