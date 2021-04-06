Başkan Böcek Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi’ni inceledi Kapalı spor salonu bir aya kadar tamamlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi kapsamında sona yaklaşan çalışmaları inceledi. Yarım kalan, halkın yararına ne proje varsa tamamlayacaklarını belirten Başkan Böcek, “Doğruları yapmaya devam edeceğiz. Halkımıza sözümüz var. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve gelir gelmez tamamlanması talimatını verdiği Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Proje alanında incelemelerde bulunarak, sona gelen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Atatürk Kapalı Spor Salonu güçlendirme çalışmalarını denetleyen Başkan Muhittin Böcek, proje kapsamında yeniden dizayn edilen tarihi ‘İpekçilik Mektebi’ binasına taşınan Kent Araştırmaları Merkezi’ni gezdi. Uzun yıllar Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası olarak da kullanılan Eski Halkevi Binası’ndaki tadilat çalışmalarını yerinde gören Başkan Muhittin Böcek, yeniden düzenlenen Antalya Şehir Tiyatrosu Yıldız Kenter Sahnesi’ni de ziyaret ederek, tiyatrocularla bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek, Hıdırlık Kulesi çevresinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Göreve geldikten sonra kamu yararına olan projelere devam ettiklerini hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, “Burası 8 Haziran 2017 yılında ihale edilmiş, 1 yılda tamamlanması öngörülmüş. Yüklenici firmaya ödeme yapılmadığı için gecikmiş. Yarım kalmış. Önemli değil. Yarım kalan halkın yararına ne proje varsa tamamlayacağız. Doğruları yapmaya devam edeceğiz. Halkımıza sözümüz var. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.



Kapalı spor salonu bir aya kadar bitiyor

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun kentin hafızasında önemli bir yeri olduğunu ifade den Başkan Böcek, “Burası gençlerimizin basketbol ve voleybol oynadığı bir yerdi. Hepimiz önünden geçerken gençlik yıllarımızı hatırlarız. Böylesi bir yerin vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda özüne dönmesine karar verdik. Atatürk Kapalı Spor Salonu, aslına uygun şekilde gerçekleştirilen yapısal güçlendirme çalışmaları bir aya tamamlanacak. Burası yarı açık bir spor alanı olarak yeniden spor aktivitelerine ev sahipliği yapacak” dedi.



Antalya ve belediye tarihi müzesi

Uzun yıllar Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan Eski Halk Evi binasının giriş katının Antalya ve Belediye Tarihi Müzesi, üst katı ise Başkanlık Ağırlama Mekanı olarak değerlendirileceğini kaydeden Başkan Böcek, yurt içi ve yurt dışından önemli konukların ağırlanacağını söyledi.



Hıdırlık yaşam alanı oluyor

Kentin tarihi simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı çalışmaları başlattıklarını ifade eden Başkan Böcek, 1927 yılında yapılmış buz fabrikası ile Roma dönemine ait hamam kalıntıları bulunduğunu kaydetti. Eylül ayına kadar kazı çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Başkan Muhittin Böcek, Hıdırlık çevresinin seyir terasları ve tarihi dokusu ile bir yaşam alanı olacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi eski hizmet alanın yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarıyla yeni bir yaşam alanına dönüştürüldüğünü ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Hepimizin hafızasında önemli bir yeri olan “Vatan Kahvesi” de aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. 250 araçlık yer altı otoparkı da tamamlanmıştı. Parkı, Kapalı Spor Salonu, Müzeleri, önümüzdeki günlerde sırası ile tek tek hizmete açacağız. Projeyi başlatanlara emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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