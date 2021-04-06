Antalya'da telefonla dolandıran 3 şüpheli İzmir'de yakalandı



Mithat ABAKANÖmer KARÇA/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde telefonla aradıkları Hacer Akdemir'i 40 bin TL dolandıran 1'i kadın 3 şüpheli, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Amasya'nın Taşova ilçesinde de benzer yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheliler, tutuklandı.

Manavgat'ın Yayla Mahallesi'nde iki küçük çocuğuyla yaşayan ve yaşlı babasına bakan Hacer Akdemir, 1 Nisan Perşembe günü sabah erken saatte ev telefonundan arandı. Telefondaki kişiler, banka görevlilerinin hesaplarla oynama yaptıklarını, kendilerinin de bu kişilere operasyon yapacağını söyledi. Kendisinden hesabında bulunan parayı başsavcının katibi olarak belirttikleri M.A.'nın hesabına havale yapmasını isteyen kimliği belirsiz kişiler, paranın daha sonra kendilerine getirileceğini söyledi. Telefondaki şüphelilerin internet üzerinden yapılan işlemler nedeniyle kendisini korkutması üzerine Akdemir, banka şubesine giderek hesabında bulunan 40 bin TL'yi şüphelilerin verdiği hesaba EFT yaptı. Hesaba para gelmesinin ardından bu sefer cep telefonundan Hacer Akdemir'i arayan şüpheliler, diğer bankada babasına ait olan hesaptaki parayı da göndermelerini istedi. Telefondaki kişilerin konuşmalarından şüphelenen Hacer Akdemir, polisi arayarak şikayette bulundu.

'DİĞER BANKADAN DA PARA GÖNDERMEMİ İSTEYİNCE ŞÜPHELENDİM'

Banka şubesi önünde kucağında küçük kızıyla gazetecilere açıklamada bulunan Hacer Akdemir, eşinin İstanbul'da çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sabah kahvaltı yapmadan ev telefonundan arandım. Telefondaki kişiler önce babamla görüşmek istedi, ben de onun rahatsız olduğunu söyleyince benimle konuştular. Banka şubesinde çalışanın hesabımla ilgili işlem yaptığını, hesabımdan başka yere para aktardığını, benim gibi çok sayıda kişi olduğunu söyledi. Banka çalışanının yakalandığını ve jandarmada nezarette olduğunu söyledi. Bana bankaya giderek başsavcının katibi olduğunu belirttikleri M.A.'nın hesabına 40 bin TL para göndermemi, bu para ile olayı aydınlatacaklarını, beni bu işten kurtaracaklarını söylediler. Babamın hesabından da aynı şekilde para çekip hesaba aktarmamı istediler. Babamın evden çıkamayacağını bundan dolayı gönderemeyeceğimi söyledim. Banka şubesine gelerek verdikleri hesaba parayı gönderdim. Diğer bankadan da para göndermemi isteyince dolandırıldığımdan şüphelenmeye başladım. Başka para göndermedim ve polisi aradım."

PARANIN İZMİR'DEN ÇEKİLDİĞİ BELİRLENDİ

Hacer Akdemir'le banka şubesine giden polis ekipleri gönderilen paranın İzmir'den çekildiğini belirledi. Şüphelilerin aradıkları telefon numarasının da kapandığı tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Akdemir şüphelilerden şikayetçi oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İZMİR'DE YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin 3 kişi olduğunu ve adreslerini belirleyen ekipler, harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile irtibata geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hacer Akdemir'in IBAN hesabına para yatırdığı M.A.'dan yola çıktı. Şüphelinin yatırılan parayı Eşrefpaşa'daki banka şubesinden çektiğini, bankaya beraber geldiği ve adının M.B. olduğu belirlenen kişiye parayı verdiğini belirledi. M.A., M.B. ve kız kardeşi olduğu belirlenen D.Ö. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Manavgat'tan İzmir'e giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi Manavgat'a getirdi. Şüpheliler Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Aynı şüphelilerle ilgili Amasya'nın Taşova ilçesinden de dolandırıcılık yaptıkları yönünde şikayette bulunulduğu da öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA

2021-04-06 15:04:09



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