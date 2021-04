Roma duvarına plastik çeşme kaldırıldı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Geç Roma Dönemi´ne ait cami duvarı olarak kullanılan eserlerin üzerine beyaz plastik boru takılarak yapılan çeşme tepkiler üzerine söküldü.

Korkuteli'ne bağlı Osmankalfalar Mahallesi çevresinde bulunan kabartmalı steller ve aslanlı lahit kapağının, yıllar önce bölge halkı tarafından mahalle camisinin bahçe duvarı olarak kullanıldığı ortaya çıkmış, gelen uzmanlar da bu eserlerin Geç Roma dönemine ait olduğunu belirlemişti MS 3 ve 4'üncü yüzyıllardan kalma olduğu tespit edilen eserlerin bulunduğu yerde korunması kararlaştırıldı. Tarihi eserler yıllardır burada mahalleli tarafından korundu.

BORULAR SÖKÜLÜP, KALDIRILDI

Ancak yaklaşık 2 hafta önce mahalleye gelen Korkuteli Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölge halkının talebi üzerine, eserlerin bulunduğu duvara çeşme yapmak için çalışma başlattı. Duvarın alt kısmında olan ve yıllardır burada bulunan su çıkışından bağlantı yapan ekipler, tarihi eserlerin üzerinden geçirdiği plastik borulara birden fazla çeşme bağladı. Çevreden gelen tepkiler üzerine borular, mahalleli tarafından sökülüp, eski haline getirildi. Duvarın alt tarafındaki su çıkışı da kapatıldı.

'TARİHİ ESERLERE HİÇ ZARARI YOK'

Mahalle Muhtarı Murat Duran, "Benim yaşım 56. Bu tarihi eserlerimiz 50 yıldır hatırlıyorum burada var. Buradaki yaşlılarımız bu tarihi eserlerin 100 yıl önceden konduğunu söylüyor. Buradaki çeşme de 70-80 yıllık bir çeşme. Bu çeşme eski olduğu için buraya bir boru taktılar ve tarihi eserlere hiç zararı yok. Osmankalfalar Mahallesi bu tarihi eserleri 100 yıl korumuştur, bir 100 yıl daha koruyacaktır. Şu anda bu eserlerle köyümüz çok eskiye dayandığını bilenler var. Ama şu an bu eserler gittiği zaman köyümüzün hiçbir anlamı yok. Bu köy 1512'de Şehzade Korkut'un saklanıp, yakalandığı köydür. Köyümüzden bu eserler giderse, bu köyümüzün tarihi de kalmayacak, eseri de kalmayacak, tarihçesi de kalmayacak" dedi.

'BU ESERLER KÖYÜMÜZÜN ŞEREFİDİR'

Mahalle sakinlerinden Muzaffer Balcı, "Benim yaşım 75. Aklım ereli bu çeşme burada duruyor. Hiçbir talan malan olmadı olmaz da bu köy durduğu müddetçe. Bazı şeyler abartılıyor ve yanlış oluyor. Bu eserler köyümüzün şerefidir. Kimse bir şey yapamaz, millet de yaptırmaz" diye konuştu.

'CAMIZLARA SÜRÜYEREK GETİRDİK'

Mahalle sakinlerinden Abdurrahman Pınar, "Bu çeşme yapıldığında 17-18 yaşındaydık. Burada bulunan aslan figürünü, mahalleye camızlarla sürüyerek getirdik. Burada bir oluk vardı onu yaptırdık. O zamanlar buradaki eserleri Manay mezarlığından camızlara sürüyerek getirdik. Buradaki eserleri almak istediler, vermedik. 'Burası tarihi eserleriyle ünlü' dedik. Buradaki eserleri koruduk ve kimseye de vermedik" dedi.

'ÇEŞME YAPILMAMIŞ OLSA BU ESERLER DE GİDECEKTİ'

Derya Gürler de "Burada daha önce 29 tane aslan figürlü eser varmış. Bunlar Antalya Karaalioğlu Parkı'nda, Korkuteli Parkı'nda, Çavdır'da, Burdur'da, bunların tekrar köyümüze getirilmesini istiyoruz. Gidenler gelsin, şu an bir tane aslanımız kalmış ona da göz diktiler. Buradaki çeşme yapılmamış olsa bu eserler de gidecekti. Bunların hepsi korunuyor. Dün Elmalı Müzesi'nden geldiler ve tüm taşlara baktılar. Bu taşların geldiği yerlere götürdüm, oraları incelediler, bu eserlerden oralarda da var. Geldiler buradaki çeşmeye baktılar ve 'Buradaki eserleri götüreceğiz' dediler. O zaman camiyi de götürsünler, bu yapılan belki 100 seneyi geçkin. Şu an eserler koruma altında. Versinler bana korumasını ben ölünceye kadar bekçiliğini yapacağım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

