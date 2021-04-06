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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya Belediyesi'nin faaliyet raporu meclisten geçti

İHA

Alanya Belediyesi'nin faaliyet raporu meclisten geçti

Alanya Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkan Adem Murat Yücel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Alanya Belediyesi’nin 1 Ocak 202031 Aralık 2020 tarihlerini arasını kapsayan 1 yıllık faaliyet raporu onaylandı.
Kanun gereği faaliyet raporu oturumunu yöneten Meclis 1. Başkan Vekili Kerim Aydoğan, Belediye Başkanlığının bir yıllık faaliyet raporunu meclis üyelerine sundu. Sunumda müdürlüklerin 1 yıllık faaliyetleri tanıtım filmi ile gösterilmesinden sonra parti grup sözcülerinin raporla ilgili görüşleri dinlendi. Başkan vekili Kerim Aydoğan tarafından meclisin onayına sunulan rapor, meclis üyelerinin oy çokluğu, İyi Parti grubunun çekimser oylarıyla ile belediye meclisinde kabul edildi.

Başkan Yücel'den teşekkür
Faaliyet raporunun onaylanmasının ardından koltuğuna geçen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, rapora onay veren tüm meclis üyelerine, başkan yardımcılarına, birim müdürlerine, belediye çalışanlarına ve belediye hizmetlerinin yürütülmesinde desteğini esirgemeyen Alanya halkına teşekkür etti.
Alanya’ya en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceklerinin altını çizen Belediye Başkanı Yücel, “Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışımızdan geçmişte nasıl söz ettirdiysek şimdi de söz ettirmeye devam edeceğiz. Dünyanın en mutlu, en huzurlu şehrine en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Aldığımız kararların Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyorum”.

Encümen ve komisyon üyeleri seçildi
Faaliyet raporunun onaylanmasının ardından encümen ve komisyonlarda görev alacak meclis üyelerinin seçimi yapıldı.

Yapılan seçimler sonucu yeni seçilen üyeler:
Meclis birinci başkan vekilliğine Kerim Aydoğan, ikinci başkan vekilliğine Ali Şahin
Meclis Katipliği asil üyeliğine; Mustafa Toksöz, Nuri Tokuş, yedek üyeliği ise Paulina Müftüoğlu, Meliha Aras Erdoğan
Encümen Üyeliğine; Kerim Ertekin, Nuri Tokuş, Ali Rıza Kayacı
Plan ve Bütçe Komisyonu; Serkan Salvur, Fikret Arık, Alper Birer, Fevzi Alaattinoğlu, Mustafa Sünbül
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna; Nazmi Zavlak, Mehmet Ali Kiriş, Melike Nazifoğlu, Mehmet Ali Tekin, Hasan Can Kamburoğlu
Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonuna; Yılmaz Bağışlar, Alper Kan, Mehmet Şenli, Mustafa Toksöz, Kayhan Balta
Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonuna; Hüseyin Yaman, Bilal Azak, Halit Öztürk, Mustafa Sünbül, Mehmet Babaoğlu
Numarataj Komisyonuna; Bilal Azak, Mustafa Sünbül, Mehmet Babaoğlu, Hüseyin Yaman, Halit Öztürk
Kültür ve Turizm Komisyonuna; Serkan Salvur, Alper Kan, Paulina Müftüoğlu, Emine Çalış, Fevzi Alaattinoğlu
Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna; Hüseyin Yaman, Mevlüt Zavlak, Meliha Aras Erdoğan, Mehmet Babaoğlu, Fevzi Alaattinoğlu
Esnaf ve Ticaret Komisyonuna; Hüseyin Yaman, Mevlüt Zavlak, Ahmet Dayanç, Kayhan Balta, Mustafa Sünbül,
Tarihi Kentler Birliği Asil Üyeliğine Mehmet Babaoğlu, yedek üyeliğe ise Muammer Özbudak
Akdeniz Belediyeler Birliği asil üyeliğine Muammer Özbudak, Mehmet Şenli, Melike Nazifoğlu, Ali Şahin yedek üyeliğe ise; Mehmet Ali Kiriş, Mehmet Ali Tekin
Kent Estetik Komisyonuna; Nuri Tokuş, Nazmi Zavlak, Didem Dim Özaltın, Arif Tok, Melike Nazifoğlu.

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