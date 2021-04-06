Alanya Belediyesi'nin faaliyet raporu meclisten geçti

Alanya Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkan Adem Murat Yücel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Alanya Belediyesi’nin 1 Ocak 202031 Aralık 2020 tarihlerini arasını kapsayan 1 yıllık faaliyet raporu onaylandı.

Kanun gereği faaliyet raporu oturumunu yöneten Meclis 1. Başkan Vekili Kerim Aydoğan, Belediye Başkanlığının bir yıllık faaliyet raporunu meclis üyelerine sundu. Sunumda müdürlüklerin 1 yıllık faaliyetleri tanıtım filmi ile gösterilmesinden sonra parti grup sözcülerinin raporla ilgili görüşleri dinlendi. Başkan vekili Kerim Aydoğan tarafından meclisin onayına sunulan rapor, meclis üyelerinin oy çokluğu, İyi Parti grubunun çekimser oylarıyla ile belediye meclisinde kabul edildi.



Başkan Yücel'den teşekkür

Faaliyet raporunun onaylanmasının ardından koltuğuna geçen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, rapora onay veren tüm meclis üyelerine, başkan yardımcılarına, birim müdürlerine, belediye çalışanlarına ve belediye hizmetlerinin yürütülmesinde desteğini esirgemeyen Alanya halkına teşekkür etti.

Alanya’ya en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceklerinin altını çizen Belediye Başkanı Yücel, “Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışımızdan geçmişte nasıl söz ettirdiysek şimdi de söz ettirmeye devam edeceğiz. Dünyanın en mutlu, en huzurlu şehrine en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Aldığımız kararların Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyorum”.



Encümen ve komisyon üyeleri seçildi

Faaliyet raporunun onaylanmasının ardından encümen ve komisyonlarda görev alacak meclis üyelerinin seçimi yapıldı.



Yapılan seçimler sonucu yeni seçilen üyeler:

Meclis birinci başkan vekilliğine Kerim Aydoğan, ikinci başkan vekilliğine Ali Şahin

Meclis Katipliği asil üyeliğine; Mustafa Toksöz, Nuri Tokuş, yedek üyeliği ise Paulina Müftüoğlu, Meliha Aras Erdoğan

Encümen Üyeliğine; Kerim Ertekin, Nuri Tokuş, Ali Rıza Kayacı

Plan ve Bütçe Komisyonu; Serkan Salvur, Fikret Arık, Alper Birer, Fevzi Alaattinoğlu, Mustafa Sünbül

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna; Nazmi Zavlak, Mehmet Ali Kiriş, Melike Nazifoğlu, Mehmet Ali Tekin, Hasan Can Kamburoğlu

Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonuna; Yılmaz Bağışlar, Alper Kan, Mehmet Şenli, Mustafa Toksöz, Kayhan Balta

Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonuna; Hüseyin Yaman, Bilal Azak, Halit Öztürk, Mustafa Sünbül, Mehmet Babaoğlu

Numarataj Komisyonuna; Bilal Azak, Mustafa Sünbül, Mehmet Babaoğlu, Hüseyin Yaman, Halit Öztürk

Kültür ve Turizm Komisyonuna; Serkan Salvur, Alper Kan, Paulina Müftüoğlu, Emine Çalış, Fevzi Alaattinoğlu

Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna; Hüseyin Yaman, Mevlüt Zavlak, Meliha Aras Erdoğan, Mehmet Babaoğlu, Fevzi Alaattinoğlu

Esnaf ve Ticaret Komisyonuna; Hüseyin Yaman, Mevlüt Zavlak, Ahmet Dayanç, Kayhan Balta, Mustafa Sünbül,

Tarihi Kentler Birliği Asil Üyeliğine Mehmet Babaoğlu, yedek üyeliğe ise Muammer Özbudak

Akdeniz Belediyeler Birliği asil üyeliğine Muammer Özbudak, Mehmet Şenli, Melike Nazifoğlu, Ali Şahin yedek üyeliğe ise; Mehmet Ali Kiriş, Mehmet Ali Tekin

Kent Estetik Komisyonuna; Nuri Tokuş, Nazmi Zavlak, Didem Dim Özaltın, Arif Tok, Melike Nazifoğlu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.